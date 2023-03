Timp de trei luni, România stă sub arcușul Diavolului – clasic, rock sau folk? Toate la un loc, într-un stil imposibil de definit și sub cupola unui singur nume: farfarello! Cap de afiș: Mani Neumann, supranumit şi Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „sălbatic” violonist al Germaniei, revine în țară alături de Ulli Brand și Urs Fuchs pentru a prezenta albumul Krönung, probabil ultimul material de creație al grupului farfarello.

Pentru foarte mulți artiști, momentul pandemiei a însemnat un punct de cotitură și probabil cel mai greu moment al carierei. Farfarello a schimbat prefixul în mijlocul acestui haos: 40 de ani de la înființare – o aniversare pe care nu a apucat să o sărbătorească… Contextul a dat naștere albumului Krönung și filmului biografic Glücksuche im Lockdown – Auf den Spuren Leopardi‘s (Căutând norocul în lockdown – pe urmele lui Leopardi), a cărui premieră va avea loc în cinematografele din Germania în luna martie.



După 40 de ani de activitate, stilul inconfundabil și energia debordantă a membrilor formației au făcut ca sălile de concert să fie sold-out. Concertele din România vor debuta cu noile compoziții din albumul aniversar, prezentat în premieră pe scenele autohtone.

„De ce Krönung? Acest nume înseamnă că cineva îți așază o coroană pe cap, te încoronează. Înseamnă că primești o recunoaștere pe care o meriți… Noi am făcut asta pentru noi înșine. Ne-am oferit asta, după 40 de ani de carieră” – definește Mani Neumann acest material discografic.

Turneul național Krönung a început în vestul României, în luna februarie, mai exact pentru publicul din orașele Oradea și Arad. Nu au lipsit de pe lista concertelor nici Banatul și nici Transilvania, la ale cărui porți Diavolul a bătut în februarie și martie – la Timișoara, Reșița, Cluj-Napoca, Sibiu, etc.

Evenimentul din Baia Mare va avea loc la Log Out Pub, în 30 martie, începând cu ora 19:00. Rezervările pot fi făcute la Log Out, iar biletele pot fi achiziționate din rețeaua IaBilet și pe iabilet.ro.

Trio farfarello înseamnă în primul rând vioară, blockflöte, chitări acustice pe 6 şi 12 corzi, percuţie & bass. Mani Neumann (vioară, blockflöte) şi Ulli Brand (chitară), membrii fondatori ai trupei Farfarello, au reuşit ca în 40 de ani de activitate să obţină recunoaştere europeană şi internaţională. Stilul muzical abordat este atât de unic încât orice descriere convenţională devine imposibilă. Prin muzica lor, farfarello creează un sunet arhaic, brut, eliberat de clişee, fiind o combinaţie de folclor est – european şi influenţe contemporane: muzică tradiţională, jazz, rock şi muzică clasică. Din 1982 şi până acum, farfarello a lansat 18 albume, 4 dvd-uri şi a participat la peste 3.500 de concerte în toată lumea. Mani Neumann şi Ulli Brand au adus pe scenă, în diferite formule muzicale (trio, quartet şi chiar orchestre simfonice), nume mari ale genului precum celebri toboşari Mike Barsimanto, Herb Quick, şi Chris Thompson (Manfred Mann’s Earth Band).



Mani Neumann, supranumit şi Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), este considerat un maestru al viorii şi blockflöte. Modul său de a interpreta – melancolic, sălbatic ori excitant – este întotdeauna autentic, nonconformist şi imposibil de copiat. Mani este cunoscut în România şi ca urmare a activităţii sale de violonist în legendara formaţie Phoenix în cadrul căreia a cântat din anul 1978. A fost onorat cu premiul MTV – Lifetime Award şi decorat de Preşedintele României cu ordinul „Meritul cultural“ în gradul de „Cavaler“ pentru merite culturale deosebite aduse României. Din 1982 cântă împreună cu Ulli Brand în formaţia farfarello.