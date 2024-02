Președinta ungară Katalin Novak şi-a anunţat sâmbătă demisia, în urma unei controverse majore legate de graţierea unui condamnat într-un caz de pedofilie, informează MTI.

„În calitate de șef al statului, mă adresez astăzi pentru ultima oară. Demisionez din funcția de Președinte al Republicii. Decizia nu a fost dificilă din motive personale. A fost greu pentru că am depus un jurământ.

Trebuia acum să găsesc un răspuns la întrebarea dacă voi putea continua să exercit funcția de președinte al republicii în folosul națiunii maghiare, fidel jurământului meu. Aș avea libertatea necesară pentru a-mi îndeplini bine îndatoririle de șef de stat suveran? Răspunsul meu la ambele întrebări este nu.”, a declarat Katalin Novak.

„Dragii mei maghiari, atât de dragi mie, din interiorul graniţei şi de dincolo de graniţă! Mă adresez acum vouă. Nu politicienilor, decidenţilor politici, ci celor cărora am jurat să-i servesc acum doi ani.

Mi-am asumat această sarcină pentru că iubesc Ungaria, ţara noastră, şi pentru că am încredere în voi. Cred că naţiunea noastră este paşnică, iubitoare şi grijulie. Cred într-o majoritate tăcută, în oamenii care muncesc din greu în fiecare zi, în onoare, în păstrarea unei căi drepte şi în puterea iubirii. Acestea sunt valorile pe care le-am moştenit de la bunicii şi părinţii noştri şi pe care dorim să le transmitem copiilor şi nepoţilor noştri”, şi-a început Katalin Novak discursul.

„Am luat o decizie de graţiere care a lăsat mulţi oameni nedumeriţi şi neîmpăcaţi. Este de înţeles că vor o explicaţie”, spune ea.

„Puterea de clemenţă este poate cea mai sensibilă dintre toate. Pentru că o decizie privind viaţa unei persoane trebuie să fie luată pe baza cererii de graţiere şi a informaţiilor disponibile. În aprilie anul trecut, am decis să acord clemenţa, considerând că deţinutul nu a abuzat de vulnerabilitatea copiilor care i-au fost încredinţaţi”, a explicat ea.

„M-am înşelat, deoarece decizia de graţiere şi lipsa de justificare erau de natură să ridice îndoieli cu privire la politica de toleranţă zero faţă de pedofilie”, spune preşedinta.

Ea îşi justifică însă decizia, sugerând că în continuare nu consideră că a greşit din punct de vedere moral în cazul respectiv: „Nu există şi nu poate exista nicio îndoială în acest caz. Nu aş acorda niciodată graţierea unei persoane despre care cred că abuzează fizic sau psihic de copii. Aşa a fost atunci şi aşa este şi astăzi”.

Partidele de opoziție din Ungaria și-au petrecut săptămâna cerând demiterea lui Novak, precum și a lui Judit Varga, fostul ministru al justiției care a semnat grațierea.

Deși era bine cunoscut faptul că Novak a grațiat aproximativ două duzini de persoane înainte de vizita Papei Francisc în Ungaria în aprilie 2023, abia recent s-a aflat că una dintre persoanele care au beneficiat de această măsură a fost directorul adjunct al unei case de copii, care a fost condamnat pentru că a acoperit un prădător sexual care îi abuza sexual pe rezidenți.

Săptămâna aceasta, Novak a recunoscut că toate grațierile au provocat dezbinare, dar a insistat că nu va grația niciodată un pedofil.

În încercarea de a potoli furia populară legată de acest caz, partidul Fidesz al lui Orbán a prezentat joi un amendament constituțional care să interzică ca viitoarele grațieri să beneficieze în vreun fel de persoanele condamnate pentru comiterea de infracțiuni împotriva copiilor.

Grigore Ciascai