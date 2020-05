Proprietarul casei în care Uniunea Salvați România are sediul central lansează acuzații grave la adresa lui Dan Barna și a USR-ului.

Deși încasează subvenție de la stat, USR-ul nu a mai achitat chiria pentru sediu de două luni. Dezvăluirea a fost făcută de Bogdan Constantin Hoisescu, unul dintre proprietarii clădirii respective.

Hoisescu spune că acești bani reprezintă singura sa sursă de venit, el aflându-se, în acest moment, în „carantină” în afara României și în imposibilitatea de a-și plăti, la rândul său, chiria si facturile, și „, in contextul “pandemiei globale”, am dificultăți in obținerea alimentelor sau a unui eventual tratament medical…”.

„Ce ziceți prieteni simpatizanți Uniunea Salvați România – USR?

Situația de mai jos persista de peste 45 de zile de cand, in aceasta “super-criza”… NU SE MAI PLĂTEȘTE CHIRIA.

Pe lângă limitele bunului simt, (ignorând apelurile mele umanitare), Uniunea Salvați România, încalcă grav legea, (respectiv art.1.270 Cod Civil, privind folosirea ca pretext a unui context dramatic la nivel social pentru întreaga populație, iar economic doar pentru o parte a acesteia).

“…fiind singura mea sursa de venit, aflat in “carantina” in afara teritoriului țării, sunt in imposibilitatea de a-mi plăti la rândul meu chiria si facturile, si, in contextul “pandemiei globale”, am dificultăți in obținerea alimentelor sau a unui eventual tratament medical…

Deasemenea, am un copil minor de întreținut.

…sora mea, este in aceeași situație, fiind “izolata” in Italia, si mama a unei fetițe de 2 luni…”

Deci?

#help #donate #share #unlike #unfriend ?”, spune Bogdan Constantin Hoisescu, care, ulterior, a dezvăluit că e urmașul unui veteran de război a cărui casă a fost confiscată de comuniști.

„Pai așa comunicam noi Dane?

(mesajul din imagini se afla pe birouasul de “telemunca” al lui Dan Barna de fix 2 săptămâni. Fără vreun răspuns…)

Nu mai bine răspundeai tu cu mânuțele tale (fără sa te prefaci ca tastezi) si evitai elegant toată tevatura?

Tu nu vezi ca cine ți-a scris comunicatul de presa vă face si mai rău de ras?

Nu vezi oare ca prin comunicatul emis va dați de gol strategia murdară pe care ați aplicat-o, sa-nteleg bine, nu doar cu noi?

Cum sa-mi trimiți tu mie, încălcând atât legea dar si contractul semnat (adică ai depășit termenul prevazut si nu ai certificat eliberat de autorități), o “notificare de forța majoră”, prin care îmi aduci la cunoștiință (cu întârziere) de “SUSPENDAREA obligațiilor de plata” (dar totusi folosești imobilul) si totodată ma ameninți cu denunțarea contractului?

Cum de mai si recunoști ca in paralel ai încercat sa-ți reduci chiria cu 50% si pentru ca n-ai reușit, ești “blocat” si nu poți face plățile?

Cum poți tu ditamai partidul, sa încerci măcar sa creezi un conflict între frate si soră, crezând ca astfel o sa scapi cu basmaua curată? Așa faceți voi politica? 🤮

Așa sa faci Dane cu copiii copiilor tai, nu cu urmașii unui veteran de război in casa căruia stai!!! Comuniștii ne-au confiscat casa din 1945 pana in 2006. Voi ați început in Aprilie 2020… bravo!

Pentru cei ce nu înțeleg:

USR a emis un comuni(că)cat de presa care miroase urat pana aici in străinătate.

Prin acesta, usr nu face altceva decât sa își dezvăluie jocul murdar, calicia, si strategia de tip “dezbina si cucerește” pe care le aplica, nu in politic, ci in fata unor familii cu copii de întreținut…

Eu nu fac politică, dar astfel de oameni nu cred ca au nimic de a face cu sloganul “Salvați România!”

Pentru cei peste 70 de “prieteni” simpatizanți USR:

Va avertizez! Scoateți-va degetul mare (like-ul 👍) din fundul acestui partid urat mirositor, sau va dau “unfriend” si va prezint degetul meu mijlociu! 🖕”, a scris Hoisescu, într-o altă postare.

Reacția USR

USR a transmis că în privinţa sediului din Şoseaua Aviatorilor nr. 9 există de aproape două luni o notificare de forţă majoră, aşa cum au fost formulate notificări pentru mai multe sedii USR din Bucureşti şi din ţară, ca urmare a implementării prevederilor ordonanţelor militare şi a imposibilităţii de a folosi aceste sedii pe o perioadă lungă.

„Scopul notificărilor a fost acela de a oferi proprietarilor, inclusiv cei din Şoseaua Aviatorilor nr. 9, posibilitatea de a opta pentru rezilierea contractului. Simultan cu trimiterea notificărilor, au fost purtate discuţii cu proprietarii şi cu avocaţii acestora pentru explicarea unei situaţii pentru care niciuna din părţi nu este responsabilă.

Doi dintre cei patru proprietari au fost de acord să continue contractul cu o reducere a chiriei pe perioada stării de urgenţă. Ceilalţi doi proprietari nu doresc nici reducerea chiriei, nici rezilierea contractului, ci plata integrală a chiriei, alegând să ignore situaţia invocată şi prevăzută expres în contract”, a comunicat USR la solicitarea News.ro.

