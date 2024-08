Armata israeliană a anunţat sâmbătă că a eliminat „cel puţin 19 terorişti ai grupărilor Hamas şi Jihadul Islamic” într-un raid asupra unei şcoli din Gaza care găzduia persoane strămutate şi care a provocat moartea a 93 de palestinieni potrivit Apărării Civile din Fâșie, relatează AFP.

„În urma unei anchete a serviciilor de informaţii, se poate confirma – cel puţin 19 terorişti ai Hamas şi ai Jihadului Islamic au fost eliminaţi”, a anunţat armata, într-un comunicat în care a publicat numele şi fotografiile pe care le prezintă ca fiind cele ale luptătorilor ucişi.

Today, the IDF and ISA struck terrorists operating in a Hamas command and control center, which was embedded inside a mosque in the Al-Taba’een school compound. Following an intelligence investigation, it can be confirmed at this time that at least 19 Hamas and Islamic Jihad…

— Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2024

„Teroriştii operau cu scopul de a comite atacuri împotriva soldaţilor israelieni (…) din incinta şcolii”, a adăugat IDF.

Armata a subliniat că raidul a fost efectuat „folosind trei muniţii precise’ şi a dat asigurări că „incinta în care se aflau teroriştii nu a suferit pagube semnificative”.

Potrivit unui alt comunicat difuzat sâmbătă seara, armata israeliană a indicat că există „o probabilitate mare” ca Ashraf Judah să fi fost prezent în „postul militar” instalat în şcoala Al Tabain vizată de raid. Ashraf Judah este un membru important al Jihadului Islamic, a precizat armata, subliniind totodată că nu este sigur dacă acesta se află printre victime.

Apărarea civilă din Gaza a anunţat sâmbătă moartea a 93 de palestinieni, între care și copii, în această lovitură asupra unei şcoli unde se aflau persoane strămutate, conform surselor medicale şi de securitate din enclava palestiniană.

Atacul a stârnit proteste la nivel internaţional, după 10 luni de război.