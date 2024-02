322 de înotători participă la Campionatul European de înot în ape înghețate, care se desfășoară de vineri până duminică, pentru prima dată în istorie la Oradea.

La deschiderea oficială a campionatului european de la Oradea au participat şi Ram Barkai, preşedintele International Ice Swimming Association, sportivul Paul Georgescu, preşedintele Asociaţiei Sportive Ice Swimming and Open Water din România.

Belgia, Franţa, Germania, Italia, Turcia, Polonia, Marea Britanie sau Elveţia sunt doar câteva dintre ţările care şi-au trimis înotători la Oradea pentru a participa la Campionatul European de ice-swimming, unde participă atât sportivi profesionişti, cât şi amatori.

În concurs sunt angrenate legende ale acestui sport, precum înotătorul bulgar de anduranţă Petar Stoychev, care are 4 prezenţe la Jocurile Olimpice şi este campion mondial şi european în proba de 25 de km, sau germanul Christof Wandratsch, primul campion mondial din istoria ice swimming-ului, şi el campion european în proba de 25 de km.

România are un lot de 34 de înotători, coordonați de Paul Georgescu, primul bărbat din lume care a înotat o „milă îngheţată”, adică 1,6 km într-o apă sub 1 grad C în Antarctica, la Cercul Polar de Sud, medaliat cu aur în proba de 500 de metri la Campionatul Mondial de Înot în Ape Îngheţate şi fost recordman mondial de distanţă în ape îngheţate: 3,5 km într-o apă de 4,4 grade.

Printre ei se regăsește și Delia Kovacs, o binecunoscută înotătoare din Baia Mare, participantă cu rezultate remarcabile la diferite competiții interne, europene și mondiale. A adunat zeci de medalii în întrecerile „veteranilor” în bazine sau „ape libere”, dar se pare că nu s-a săturat.

Cu câteva zile înainte de a pleca la Oradea, fosta mea colegă de la cotidianul „Informația Zilei”, mi-a spus:

„M-am înscris în competiție pentru că am răspuns unei provocări interioare. Am simțit că pot să o fac și pe asta. Mă știți că sunt o friguroasă că, uneori, tremur și vara, dar vreau să arăt, mie în primul rând, că orice obstacol poate fi depășit dacă ai voință. Nu am înotat niciodată în ape înghețate. Zilele trecute am făcut o primă încercare la Mogoșa și am reușit să rămân câteva minute în apă. M-am convins că pot mai mult, așa că nu mă tem că nu voi reuși să mă descurc, adică să nu mă fac de rușine”.

Normal că am încurajat-o și i-am urat succes. Și nu s-a făcut de rușine, dimpotrivă.

Astăzi, în proba de ștfetă 4×50 m liber, în echipă cu trei tineri înotători români, Delia, 47 de ani… România a cucerit medalia de argint!

La 100 m spate, categoria 45-49 de ani, Delia a mai câștigat un argint pentru România!

Așa este, dacă vrei cu adevărat poți! Chiar și în ape unde termometrele nu au voie să arate mai mult de 3,5 grade…

Grigore Ciascai