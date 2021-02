Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, a fost recent prezent la ședința Consiliului Local Sighetu Marmației în cadrul căreia s-au discutat problemele actuale cu care se confruntă maramureșenii, precum și despre proiectele de investiții și dezvoltare a municipiului, proiecte care se află în Planul lui Bogdan pentru Maramureș și care vor fi realizate pentru că sighetenii au nevoie de un oraș dezvoltat și de oportunități de creștere la ei acasă.

Principala problemă a județului Maramureș la ora actuală este cea a depozitării deșeurilor pentru care s-a adoptat o soluție temporară și anume depozitarea deșeurilor sortate la Oradea și Satu Mare.

Finalizarea proiectului SMID de la Fărcașa până în 2023 rămâne o prioritate însă, iar în cel mai scurt timp se va finaliza o celulă funcțională în cadrul depozitului de la Fărcașa sau se va adopta o măsură alternativă și anume amplasarea unui depozit temporar de deșeuri în județ.

”Dincolo de situația deșeurilor din județ, am prezentat în ședința Consiliului Local Sighetu Marmației și proiectele la care am început deja să lucrez și care vor duce la dezvoltarea Maramureșului istoric. Este vorba de varianta ocolitoare a Municipiului Sighetu Marmației, în baza unui parteneriat semnat recent cu Primăria, Podul peste Tisa, aprobat în septembrie de către Guvern, finanțat din fonduri guvernamentale și de un parc industrial care ar putea fi dezvoltat în zonă, după ce săptămâna trecută am înființat Societatea Parcuri Industriale SA.

Prin aceste proiecte, realizăm infrastructura de care Maramureșul Voievodal are nevoie pentru a atrage investiții și pentru a crește nivelul de trai al maramureșenilor”, a declarat Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș în cadrul ședinței.