În data de 8 iulie, vă invităm la un concert de jazz de standarde de jazz american și latin,

precum și compoziții proprii ale Laurei Orian. O vor acompania Dima Belinski la pian și Tibi

Menyhart la contrabas.

Seară de jazz va începe la ora 20:30, într-o atmosferă relaxantă, de vară, la ceainăria Reverié din

Baia Mare.

Evenimentul este organizat de Culture Street Records. Biletele se găsesc în format electronic pe

www.iabilet.ro, în magazinele Flanco, IQ BOX și pe terminalele Self Pay. Doritorii pot plăti cu

cardul/Paypal, prin carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura Vodafone/ Orange și ramburs prin

Fan Courier, oriunde în țară.

Despre Laura Orian Trio

Laura Orian este cunoscută mai ales în postura de vocalistă a trupei SENSOR, un grup

românesc de muzicieni cu un sunet inovator, condus de compozitorul și producătorul Paul Ilea. În

perioada 2001-2009, trupa a numărat numeroase succese atât în România, cât și în străinătate.

În acest timp, trupa lansează trei albume câștigând premiul MTV pentru ”The Best Video” cu

videoclipul piesei „Help Yourself” în cadrul „Romanian Music Awards”.

Din 2008, Laura a dezvoltat un nou proiect muzical – THE NOBODIES – împreună cu Florin

Bălan, chitarist și producător de muzică electronică. Primul lor album, „Far From You” a fost

lansat în 2018.

În 2012, Laura inițiază ALBA JAZZ FESTIVAL, fiind director artistic a patru ediții. A adus pe

scenă artiști precum Omar Sosa, Richard Galliano, Shai Maestro, Portico, Alex Sipiagin, Lucian

Ban și Mat Maneri, Sanem Kalfa și George Dumitriu, Luiza Zan, Mircea Tiberian, etc.

În 2015, Laura participă la „Keep An Eye Summer Jazz School”, un workshop anual, organizat

de Departamentul de Jazz al Conservatorului din Amsterdam, în colaborare cu Manhattan

School of Music din New York. Are privilegiul să lucreze cu artiști de jazz și profesori precum:

Harmen Fraanje, Becca Stevens, Dick Oatts, John Riley, Franz Von Chossy, Jesse Van Ruler,

Edo Righini, Yaniv Nachum, Avishai Cohen, Justin DiCioccio. În același an, Laura Orian a

început să scrie primele sale compoziții de jazz, inspirându-se din diferite culturi muzicale,

precum cea balcanică, arabă și latină. Compozițiile sale urmează să fie concretizate într-un

album, sub numele ”All The Feelings”.

În prezent, artista cântă atât solo, cât și în formula de trio, alături de Dima Belinski (pian) și Tibi

Menyhart (contrabas), muzicieni cu care intenționează să își înregistreze compozițiile proprii. În

formula de trio, cei trei muzicieni au performat la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj,

Festivalul Cultural „Augustin Bena” (Alba Iulia), la Festivalul „Rocada Artelor” (Cluj-Napoca), etc.

Repertoriul lor conține standarde de jazz american și jazz latin, precum și compoziții proprii ale

Laurei.