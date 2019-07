In ultima perioada, mai multi maramureșeni au semnalat faptul ca se întâlnesc din ce în ce mai des cu șerpi.

Specialiștii spun ca schimbările climatice din ultima perioada au deranjat mediul in care erau obișnuite aceste reptile sa traiască. Mai mult, in lunile iunie și iulie, șerpii intra in perioada de împerechere. Astfel, cel mai indicat lucru ar fi ca atunci când ne întâlnim cu ei sa-i ocolim.

Dat fiind faptul ca nu toti suntem cunoscătorii acestor specii de reptile, iar pe raza județului exista atât șerpi veninoși cat si neveninoși, iar curiozitatea e mare, la fel si dorința de a filma si fotografia, pentru a fi in siguranta e bine sa existe o distanta considerabila fata de aceste reptile.

Dan Benga, șeful SALVAMONT Maramureș: “Daca o persoana ajunge sa fie muscata de șarpe ii recomandam sa se indrepte spre spital, imediat. Medicul va fi cel care va spune dacă natura mușcăturii ii pune sau nu viata in pericol. Daca e o mușcătura de sarpe neveninos, aceasta se poate trata cu compresie reci si creme antiinflamatoare. Insa, daca persoana respectiva este predispusa la diverse alergii atunci inflamatia poate deveni urata. In cazul in care mușcătura provine de la un sarpe veninos atunci lucrurile se complica. In urmatoarea secunda se strange membru inferior sau superior cu un garou sau o curea deasupra mușcăturii pentru a bloca circulația sângelui inspre inima si trebuie sa ajungă repede la medic.”