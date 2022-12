Întotdeauna, inclusiv de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, onorez menirea pe care simt că o am pentru băimăreni și pentru Baia Mare, pentru români și pentru România!

Prețuiți băimăreni, dragi români, celebrăm Ziua Națională a României, un moment care, cel puțin teoretic, ar trebui să ne inunde sufletul de cele mai sincere și pure forme de iubire și de mândrie. Practic, pot să înțeleg cât de greu ne este tuturor să facem față acestor sentimente când tocmai cei în mâinile cărora ne-am încredințat prezentul și viitorul au sincope în demersul de a conduce și onora poporul și țara, inducându-ne trăiri nu tocmai pozitive.

La fel ca în fiecare an, vin înaintea voastră, prețuiți băimăreni, dragi români, cu rugămintea să facem efortul de a distinge ceea ce în mod nativ simțim pentru patria noastră și ceea ce, pe bună dreptate, guvernanții noștri ne provoacă.

Sunt primarul municipiului Baia Mare, un băimărean și român pur sânge, crescut și educat în spiritul creștin, al iubirii de patrie și neam. Le sunt etern recunoscător părinților mei pentru valorile insuflate și pentru educația primită. Sunt un om simplu, cu dorințe și idei mărețe pentru comunitatea noastră, umil în fața măreției neamului și țării noastre, pe care le iubesc mai presus de propria-mi viață.

Ca un veșnic îndrăgostit de pământul sfânt al României, mândru de istoria și eroii noștri, respect de tânăr, cu sfințenie, menirea pe care am avut privilegiul de a o recunoaște de mic. Cu Dumnezeu în suflet, atent așezat ca simțire lângă sentimentele de iubire și respect pentru români și România, am avut de fiecare dată claritatea și puterea de a transforma gândul cel bun în fapte concrete pentru băimăreni și pentru Baia Mare, onorând astfel și menirea pe care simt că o am pentru români și pentru România.

În pofida grelelor încercări la care am fost supus pe parcursul ultimilor zece ani, am și astăzi credința, prețuirea și iubirea neclintite. Sunt la fel de încărcat de emoție, gânduri înălțătoare și sentimente pure pe care le nutresc față de România, ca în frageda pruncie, când ascultam cu sufletul la gură marile lecții de eroism date de românii adevărați, care s-au jertfit pentru suveranitatea țării și libertatea noastră, fiindu-mi exemple. Ceea ce îmi doresc și pentru copiii noștri.



Recunosc că, în ultimii ani, pe lângă iubirea eternă și prețuirea pentru care sunt pregătit să fac oricând sacrificiul suprem, cum au dovedit-o atâția dintre înaintașii noștri bravi, acum eroi, se regăsesc și neliniști și griji cu privire la soarta noastră, a românilor. Neliniști izvorâte inclusiv din starea de tranziție și debandada pe care le mențin mai – marii zilei de câteva decenii.

Și în acest an, de Ziua Națională, îmi doresc, Românie dragă, să fii prețuită, chiar dacă unii dintre cei care astăzi poartă-n mâini destinul tău nu-s demni de această onoare și-și merită disprețul. Îți doresc să fii iubită și protejată de copiii care se pregătesc să devină protectorii tăi mâine. Să fie părinții lor înțelepți, să predea lecțiile de iubire nepătate de supărarea pe care cu toții o simțim. Să predea lecțiile de istorie și faptele marilor români care au știut să ne protejeze, să apere cu viața lor viețile românilor și ale celor care au săvârșit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.

La fel cum atunci țara s-a repoziționat pe harta Europei, acum ar fi nevoie de o nouă schimbare, pentru mai binele românilor și pentru a obține din nou admirația celorlalte state. Dar istoria ne arată că-n toate timpurile pământul sfânt al neamului nostru a avut protectori care au devenit eroii noștri. Înseamnă că sunt și astăzi bărbați curajoși care să preia frâiele și să repună țara asta pe șine.

Dragă Românie, jur pe ce am mai sfânt că te voi iubi și proteja cum știu eu mai bine, indiferent de unde mă vor duce pașii. Voi face tot ce îmi stă în putință să îți apăr onoarea, numele, integritatea și oamenii. Din iubire, respect și prețuire eternă a pământului sfânt din care suntem plămădiți și unde ne-ntoarcem negreșit la final. Te iubesc, Românie dragă și veșnic te voi prețui! Bunul Dumnezeu să binecuvânteze românii și România!

Cătălin Cherecheș

Primarul Municipiului Baia Mare