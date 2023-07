Traian Rareș Tuș, unul dintre cei mai apreciați tineri maramureșeni, supranumit și „copilul minune al Maramureșului” nu contenește să ne surprindă și să ne aducă bucurii! Zilele trecute am prezentat informația referitoare la alegerea lui privind viitoarea instituție în care va studia. Traian alegând Universitatea din Oxford, cu toate că a fost admis atât la Oxford, cât și la Imperial College London!

Astăzi vom avea oportunitatea de al cunoaște mai bine, de ai afla chiar pasiunile și obiectivele, Traian realizând un interviu în exclusivitate pentru redacția eMaramures.ro

eMM: De-a lungul timpului, prin toate performanțele dobândite ne-ai demonstrat tuturor că ești un băiat deosebit de inteligent, dar care muncește enorm. Așa că, în primul rând, spune-ne de unde vine această pasiune și energia pentru acumularea de informații?

Traian Rareș Tuș: „Aș putea spune că interesul meu pentru știință se trage din cărțile cu ilustrații ale spațiului și cele cu recorduri cosmice, peste care am dat chiar înainte de a începe școala, însă adevărata pasiune pentru studiul fizicii și al astrofizicii, domeniile în care am excelat, a venit ulterior, fiind imprimată, consider eu, de pasiunea pe care am remarcat-o în rândul dascălilor care m-au îndrumat. Mai apoi, am fost motivat să lucrez tot mai mult, pentru a descoperi lucruri noi și pentru a mă cufunda și mai tare în tainele naturii, iar energia a venit de la sine – chiar dacă efortul depus era considerabil, dorința mea părea să depășească întotdeauna procrastinarea.”

eMM: Din octombrie vei fi boboc la Oxford, cea mai importantă universitatea din lume conform clasamentelor de profil. Cu ce gând vei păși pentru prima dată în celebrul campus britanic?

Traian Rareș Tuș: „Mai mult ca sigur, voi păși cu deosebit optimism! Cred că optimismul a fost mereu în firea mea, dar când voi vedea cu ochii mei unde am reușit să ajung, îmi imaginez doar ce amploare va lua acest sentiment. „În sfârșit am ajuns acolo unde visam, acolo unde pot fi schimbarea pe care mi-o doresc în lume! Iar de aici încolo… sper să pot face cât mai mult bine.”

eMM: Să ne întoarcem puțin la zilele noastre…oficial ești în vacanță. Din câte știm, doar din octombrie vei începe cursurile. Ce planuri ai pentru această perioadă și cum dorești s-o valorifici?

Traian Rareș Tuș: „Mai presus de toate, vreau să îmi petrec vacanța alături de oamenii dragi mie. Va fi dificil să mă despart de familia mea, de prietenii mei, de casa mea, dar vreau să mă asigur că această legătură va rămâne la fel de puternică peste ani și ani… Pe lângă asta, încerc să îmi umplu timpul cu cât mai multe proiecte și activități. Cartea pe care am lansat-o anul trecut va fi din vara aceasta disponibilă și în limba română, sperând ca lansarea să aibă loc în a doua jumătate a lunii august. Un proiect și mai mare are în vedere pregătirea elevilor din județul nostru și nu numai pentru examenul de bacalaureat și admiterea la facultate, de către o comunitate extinsă de studenți și absolvenți. DESTINATION: UNI, cum îl numim noi, va fi o rețea dezvoltată de meditații și consultații în mediul online, urmând să fie lansată la începutul lunii august, astfel încât cursurile să poată începe deodată cu anul școlar.”

eMM: Care consideri că au fost punctele cheie care au determinat cele mai importante universități din lume să se „bată” pe tine?

Traian Rareș Tuș: „Bineînțeles, parcursul academic de care am dat dovadă și profilul pe care mi l-am conturat au fost importante în evaluarea mea, însă esențiale au fost examenele și interviurile pe care le-am susținut începând cu luna noiembrie a anului trecut. Pe lângă cunoștințele pe care le caută în rândul aplicanților, aceste universități par a fi foarte interesate de originalitatea și de inspirația pe care le prezintă aceștia în cadrul discuțiilor și în rezolvarea problemelor.”

eMM: Ți-ai demonstrat abilitățile, cunoștințele și priceperea în mai multe domenii, dar care sunt planurile tale pentru viitor? Altfel spus, în ce domeniu dorești să activezi după terminarea studiilor?

Traian Rareș Tuș: „Dorința mea este de a mă specializa în studiul fizicii cuantice, mai ales pe ramura tehnologiei cuantice, despre care consider că are un potențial enorm în viitorul nu foarte îndepărtat. Sper ca anii următori să prezinte oportunități în acest sens, iar eu să pot contribui la dezvoltarea societății noastre.”

eMM: De-a lungul timpului, ai demonstrat că ești atașat de România și mai ales de Maramureș. De la fotografii realizate cu tricolorul în fundal, la mesaje prin care ți-ai promovat locurile natale. Cum vei trata această distanță față de țara ta și mai ales, ți-ai dori să revii în ea după finalizarea studiilor?

Traian Rareș Tuș: „Din fericire, locul spre care mă îndrept nu este chiar atât de îndepărtat de țara mea natală. Voi mai trece pe acasă și nu voi rupe niciodată legătura cu Baia Mare, cu România. Cât despre unde mă va duce viitorul… numai timpul va putea spune. Mi-ar plăcea să ajut cum pot mai bine această țară și lumea, în general, însă vom vedea cum se va desfășura acest lucru.”

eMM: Această întrebare este adresată pentru a sprijini alți tineri talentați și muncitori care visează ca într-o zi să fie studenți la Oxford. Ce trebuie să facă? Ce le-ai recomanda?

Traian Rareș Tuș: „După cum subliniază și întrebarea, munca susținută și aspirația desăvârșită pot face minuni! Nu cred că există o rețetă a succesului în niciun aspect al vieții, dar cu siguranță dorința stă mereu la bază. Dacă îți dorești cu adevărat și depui efortul necesar pentru a îți îndeplini obiectivul, nu îți stă nimic în cale. Universitatea Oxford este renumită tocmai din acest motiv, deoarece aduce împreună oamenii cei mai dornici de a schimba lumea în bine, indiferent de domeniul de activitate. Așadar, pentru moment, le-aș recomanda tinerilor să se axeze pe calea lor, să nu se compare cu ceilalți, iar atunci când pasiunea s-a materializat, să se concentreze pe examene, fiindcă oricât ai fi de decorat, până la urmă trebuie să demonstrezi nivelul tău acolo unde contează.”

eMM: Ca fost elev al Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, spune-ne care a fost cel mai frumos moment din perioada în care ai studiat în colegiul băimărean? Dar cel mai urât?

Traian Rareș Tuș: „De la întâlnirile din biblioteca școlii cu toți colegii care se pregăteau pentru olimpiade, la serile petrecute împreună cu prietenii în urma programului pe după-masă, au fost o mulțime de momente frumoase care îmi vor rămâne întipărite în memorie. Dacă ar fi să aleg doar unul însă, aș spune că cea mai frumoasă experiență a fost o zi tematică pe care am organizat-o la finalul primăverii, când toți am venit costumați corespunzător și am petrecut mult timp afară cu colegii mei – probabil cea mai bună dovadă de cât de uniți am fost. Momente urâte nu îmi amintesc aproape deloc, până și când orele se desfășurau online în pandemie, tot găseam moduri să ne întreținem și să ne distrăm împreună. Singurul lucru pe care îl regret este acest final abrupt și neașteptat al liceului, provocat de greva care a avut loc.”

eMM: La final de interviu, îți oferim calea liberă să transmiți un gând spre persoanele cu rol semnificativ în evoluția ta.

Traian Rareș Tuș: „Părinții mei au fost întotdeauna fundamentul evoluției mele. Încă de când de abia învățam să citesc acele cărți despre cosmos, ei au simțit parcă înclinația mea spre știință, și au susținut-o în mod constant pe tot parcursul vieții mele. Nu aș fi ajuns aici fără ei și îmi doresc să mă pot revanșa de acum încolo. Evident, studiul fizicii și al astrofizicii nu ar fi putut avea loc la un așa nivel fără ajutorul și dedicarea câtorva profesori cu care am avut norocul să lucrez. Colegiul la care am învățat a reprezentat mediul propice nu doar excelenței academice, ci și al relațiilor valoroase cu oameni inspirați și de încredere – prietenii mei. Tuturor acestora, familie, profesori, prieteni și, nu în ultimul rând, bunicului meu, care din păcate nu mai e printre noi, dar care m-a inspirat mai întâi să urmez acest parcurs spre universitatea Oxford, le mulțumesc și le sunt profund recunoscător.”