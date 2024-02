Am stat de vorbă cu două moroșence autentice, deosebit de frumoase și de talentate, care prin ceea ce fac, promovează tradițiile și frumusețile Maramureșului. Sunt și gemene, fapt care le-a făcut cunoscut ca fiind „gemenele folclorului maramureșean”. Așadar, Daciana și Suzana Vlad ne-au transmis câteva impresii și gânduri de bine.

Finalul anului 2023 a fost unul aglomerat pentru voi. Cum ați făcut față tuturor provocărilor și ce urmează pentru voi în 2024 din punct de vedere artistic?

„Așa este, am avut un an plin de activități, un an plin de reușite și multe bucurii sufletești, lucru de care suntem tare, tare mândre. Atunci când pui suflet în ceea ce faci și când vezi că apar și rezultatele, ai puterea de a împlini tot ce îți dorești. Am vrea să menționăm o parte din bucuriile și reușitele anului 2023 și nu vrem să fie privite ca o laudă ci ca o mândrie față de acest domeniu căruia îi slujim de foarte mulți ani, domeniu care a devenit hrană pentru sufletul nostru și pentru publicul iubitor de folclor.

Am reușit să lansăm șase proiecte muzicale, atât hori moroșenești, pricesne (cântece bisericești), dar și colinde, care de mai bine de patru ani ne definesc. Toate sunt compoziții proprii, deoarece de 10 ani de zile noi ne compunem repertoriul. Tot anul trecut, am reușit să lansăm cel de-al șaptelea material discografic, intitulat ”Cât or fi colindători”, iar la final de an, în data de 15 Decembrie am avut bucuria de a organiza din nou un concert la Casa de Cultură din Cluj Napoca, de această dată un concert de colinde, în cadrul căruia am lansat și noul album.

Toate acestea au fost realizabile, datorită încrederii pe care o avem în noi, datorită muncii asidue și datorită iubirii publicului. Ei sunt cei care ne dau puterea, mai ales atunci când simțim că bateriile se mai descarcă :).

Anul 2024 a început cu un nou proiect muzical. Un cântec intitulat ”Se ține mândru de mine”, pe care l-am primit în dar de la doamna Mihalca Ioana și pe această cale vrem să îi mulțumim. Cei care doresc să îl asculte, pot intra pe canalul nostru de YouTube ”Suzana și Daciana Vlad”. Promitem și alte proiecte frumoase, dar și colaborări, despre care nu vrem să spunem foarte multe momentan.”

Sunteți cunoscute ca gemenele folclorului maramureșean. Cine a folosit prima dată această sintagmă pentru a vă descrie și de când a fost încetățenită ca o caracteristică principală a brandului vostru?

„În 15 octombrie 2016 a apărut un interviu într-un ziar, (Graiul Maramureșean) cu acest titlu: „Suzana și Daciana Vlad, gemenele din folclorul maramureșean”, interviu care a adunat foarte mulți cititori și care a stârnit interesul altor ziariști și nu numai. Din 2016 și prezența în emisiunile naționale a fost făcută tot sub acest nume, lucru care ne-a adus un plus. Ne bucurăm că nu am fost nevoite să venim noi în fața publicului cu această sintagmă, poate am fi părut narcisiste. 🙂 E o mândrie să știm că suntem primele gemene din folclorul maramureșean care duc cu mândrie horile și tradițiile maramureșenilor. Prin faptul că timpul în nerăbdarea sa, a hotărât să ne zămislească de-odată, ne simțim binecuvântate și suntem sigure că Dumnezeu a avut un plan cu noi și tot ceea ce trăim are un scop și o destinație.”

Sunt tot mai mulți cei care pășesc pe scena folclorului din Maramureș. Considerați că se poate vorbi de o concurență între artiști? De asemenea, ce le recomandați celor mai tineri care încep să-și exploreze talentul și creativitatea?

„Da, în ultimii ani am observat o creștere a numărului de artiști care se implică în promovarea folclorului din Maramureș și nu numai. Noi vrem să credem că această concurență despre care se vorbește este una benefică și sănătoasă, care duce la diversitate. Concurența între tineri este benefică în multe feluri, dar depinde de fiecare cum privește lucrurile. În primul rând, îi motivează să-și dezvolte abilitățile și să fie mai creativi. De asemenea, concurența îi încurajează să se perfecționeze și să își pună amprenta în prezentarea lor artistică. Astfel, avem parte de o muzică mai dinamică și adaptată la vremurile actuale. În plus, competiția poate contribui la creșterea popularității și recunoașterii tinerilor artiști, oferindu-le oportunități de a-și promova talentul și de a-și construi o carieră în acest domeniu. Când ai încredere în tine nu îți este frică de concurență. Ea poate aduce doar avantaje. De exemplu, prin competiție, artiștii pot învăța unii de la alții și pot îmbunătăți constant nivelul lor artistic, pot contribui la promovarea și conservarea patrimoniului cultural, atrăgând atenția asupra bogăției și frumuseții acestei țări.

Pentru cei mai tineri care încep să-și exploreze talentul și creativitatea, am recomanda următoarele: experimentați și explorați dragi tineri! Nu vă temeți să încercați lucruri noi, indiferent despre ce domeniu artistic vorbim. Fie că este vorba despre muzică, dans, pictură sau alte forme de expresie, încurajați-vă să vă descoperiți pasiunile și să vă dezvoltați abilitățile. Participați la cursuri, ateliere sau lecții în domeniul care vă interesează. Învățând de la profesioniști sau de la alți artiști talentați, puteți dobândi noi cunoștințe și tehnici care vă vor îmbunătăți abilitățile. Fiți deschiși la feedback! Acceptați sfaturi și observații constructive de la cei din jurul vostru. Feedback-ul poate fi valoros pentru a vă dezvolta talentul și a vă perfecționa în ceea ce faceți. Fiți pasionați și bucurați-vă de proces. Nu uitați să vă bucurați de ceea ce faceți și să vă lăsați purtați de pasiunea voastră. Creativitatea vine din inimă, așa că lăsați imaginația să zboare și să se exprime liber. Și încă un sfat foarte important, nu vă descurajați, credeți în voi și munciți, pentru că acest drum nu este tocmai ușor. Ai nevoie de câteva ”arme”: nădejde, putere, credință, încredere, bunătate și curaj!”

Cum vă simțiți din postura de promotoare ale tradițiilor și culturii maramureșene prin muzică?

„Maramureșul are o bogată moștenire culturală, iar muzica este o modalitate minunată de a o împărtăși și de a o păstra vie. Prin interpretarea și promovarea cântecelor tradiționale maramureșene, încercăm să aducem în prim-plan frumusețea și autenticitatea acestor tradiții. Este o modalitate de a conecta oamenii cu rădăcinile lor și de a împărtăși bucuria și emoția muzicii tradiționale. Suntem mândre să putem contribui la păstrarea și promovarea culturii maramureșene prin muzică și simțim că aceasta este misiunea noastră. Când suntem în fața publicului, simțim o emoție unică, o emoție care greu poate fi descrisă în cuvinte. Ce poate fi mai minunat, decât să știi că prin muzica ta bucuri atâtea suflete. Dacă muzica nu era, tare triști mai eram.”

Trendul privind gusturile muzicale este într-o continuă schimbare. Ce părere aveți despre genurile muzicale în vogă în acest moment ținând cont că trending-ul de pe Youtube este dominat de genul trap în prezent?

„Noi considerăm că fiecare persoană are propriile preferințe și gusturi muzicale. Este frumos că există o varietate atât de mare de genuri muzicale disponibile astăzi. Fiecare gen muzical are propriul său farmec și atrage diferite grupuri de oameni. Important este să ne bucurăm de muzica care ne face fericiti și să respectăm diversitatea în gusturile muzicale ale celorlalți. Nu suntem noi în măsură să judecăm gusturile generației noastre. Fiecare explorează și ascultă genurile care îl definesc, dar în final, ceea ce contează cel mai mult este să ascultăm muzica care ne face să ne simțim bine și să ne conectăm cu ea. Așa că, fie că este trap, pop, rock sau altceva, important este să ne bucurăm de muzică în propriul nostru fel! Noi ne bucurăm ascultând și cântând folclor, alții se bucură ascultând alte genuri, pentru că suntem diferiți. Cum alegem să ne îmbrăcăm diferit, să avem tabieturi diferite, să gândim diferit, exact așa este și cu muzica, ascultăm genuri diferite. Important este să nu uităm cine suntem si de unde venim, că ar fi păcat, deoarece acest nou gen muzical sigur nu ne învață despre rădăcinile noastre.”

Considerați că locul de baștină, Maramureșul nostru sfânt, este un element definitoriu pentru drumul pe care l-ați ales? Altfel spus, credeți că ați fi putut să vă faceți un nume la fel de sonor dacă erați născute într-un alt loc din România?

„Da, considerăm că Maramureșul este definitoriu pentru drumul pe care l-am ales. Maramureșul este o regiune plină de tradiție, cultură și frumusețe naturală. Aici am crescut și am fost inspirate de bogăția și autenticitatea acestui loc. Așa că da, Maramureșul are o influență puternică asupra noastră și a alegerilor noastre în materie de muzică și nu numai. Maramureșul este o sursă de inspirație continuă pentru noi și ne aduce aminte mereu de rădăcinile noastre.

Pentru noi Maramureșul înseamnă acasă. Este locul în care am creat amintiri prețioase. Maramureșul înseamnă oameni calzi și ospitalieri, care păstrează cu mândrie tradițiile și obiceiurile strămoșești. Maramureșul este un loc special și unic, pe care îl purtăm mereu în inimă. Când spui Maramureș, spui autentic simplu și firesc! Vrem să credem că și dacă ne-am fi născut într-o altă zonă folclorică, prin multă muncă am fi reușit să ne lăsăm amprenta. Cum se spune: “omul sfințește locul”. Dar suntem tare fericite că Dumnezeu a ales această zonă pentru noi. Ne simțim regine când purtăm costumul popular maramureșean.”

La final de interviu, ce le transmiteți celor care vă apreciază și urmăresc?

Suntem extrem de recunoscătoare pentru susținerea lor și pentru faptul că ne oferă ocazia să împărtășim pasiunea noastră cu ei. Noi încercăm mereu să transmitem emoție și să creăm conexiuni prin muzica noastră, iar feedback-ul primit de fiecare dată ne încurajează să mergem mai departe. Scena este regală, dar publicul este stăpân. Avem o vorbă de fiecare dată când încheiem concertele noastre și am vrea să lăsăm acest gând și aici:

“Dacă dumneavoastră publicul nu ați exista, noi Gemenele Folclorului Maramureșean nu am exista! Ne înclinăm, vă prețuim și vă iubim!”

Andrei BUDA