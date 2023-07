Zoë Aqua, bursieră Fulbright în România, vine alături de trupa ei, în 23 iulie 2023, să susțină un concert de muzică klezmer în sala de spectacole de la Colegiul de Artă din Baia Mare. Concertul va începe la ora 16, iar intrarea este liberă. Într-un scurt interviu acordat organizatorilor, Zoë ne vorbește despre experiența ei de până acum în ceea ce privește muzica klezmer.

Cine este Zoë?

Sunt o violonistă din SUA, în prezent stabilită în Cluj. M-am născut și am crescut în Denver, Colorado și am început să cânt la vioară la vârsta de 4 ani, continuând să studiez muzica clasică prin universitate. După aceea, m-am mutat la New York și m-am implicat în scena klezmer de acolo. În urmă cu aproximativ 5 ani, am început să merg vara în Transilvania pentru a participa la tabere de muzică populară. Prin urmare, am devenit pasionată de muzica din această zonă. Acum termin o bursă Fulbright în cercetarea muzicii populare transilvănene, care m-a ținut ocupată în ultimii doi ani.

Ce face mai exact un bursier Fulbright în Transilvania?

Am călătorit în multe zone diferite (Transilvania, Maramureș și Secuime) pentru a învăța de la diverși artiști de muzică populară. Învăț să cânt după stilul lor și încerc, de fiecare dată, să aflu cum au învățat ei să cânte. De asemenea, am lucrat la proiectul meu muzical, care se numește „În pădure”. Am înregistrat anul trecut un album cu compoziții originale, inspirate din muzica klezmer și transilvăneană, în colaborare cu muzicieni din Transilvania și Ungaria.

De ce ai ales muzica klezmer? Sau muzica klezmer te-a ales pe tine?

Muzica klezmer a făcut întotdeauna parte din viața mea. Eram familiarizată cu muzica klezmer de la o vârstă fragedă, deoarece tatălui meu i-a plăcut dintotdeauna să cânte și să asculte muzica klezmer. Astfel, știam să cânt câteva melodii. Cu toate acestea, nu am început să studiez stilul într-un mod serios, până când m-am mutat în New York și am găsit acolo muzicieni klezmer cu care să colaborez.

Este muzica klezmer din Transilvania diferită de alte zone de pe glob?

Din punct de vedere istoric, Bucovina și Moldova au reprezentat cele mai importante zone pentru muzica klezmer din România. Au fost o mulțime de formații klezmer, care cântau în aceste regiuni. Există o mulțime de suprapuneri între stilurile populare din aceste regiuni și muzica klezmer. Avem mai puține referințe pentru formațiile klezmer care cântau în Transilvania. Din păcate, lipsesc înregistrări ale acestor formații din arhive. Unul dintre scopurile proiectului „În Pădure” (pe care sunt încântată să-l prezint în Baia Mare, pe 23 iulie) este să exploreze în mod creativ cum ar putea suna muzica evreiască din Transilvania.

Cum ai luat legătura cu muzicienii locali în timpul cercetării tale?

Am avut câteva contacte de la consilierii mei (Bob Cohen, un muzician klezmer, care locuiește de mult timp la Budapesta și Csilla Könczei, profesor de antropologie a dansului la Universitatea Babeș-Bolyai). Din acel moment, cercul a crescut oarecum organic. Când m-am întâlnit cu muzicienii din Transilvania, am primit sugestii despre alți muzicieni din regiune.

Există public pentru muzica klezmer în SUA și Transilvania?

Cred că există un public în ambele locuri. În zonele din SUA, cu populații evreiești mari, este mai bine cunoscută, deoarece klezmerul joacă încă un rol funcțional ca muzică de dans pentru evenimentele ciclului de viață, cum ar fi nunți și bar mitzvah (confirmări), precum și muzica de concert. Cred că o provocare atât în ​​SUA, cât și în România este atunci când publicul aude cuvântul „klezmer”, se gândește adesea la alte stiluri, cum ar fi muzica israeliană. Acesta este de fapt un gen diferit, deoarece muzica klezmer este muzica care provine de la evreii din Europa de Est. Deci, uneori există o confuzie inițială, dar atunci când publicul aude muzică klezmer, adesea le place!

După doi ani petrecuți în Transilvania, care este părerea ta despre această regiune a României?

Este un loc fascinant. Sunt atât de multe de învățat — în ceea ce privește muzica populară, există atât de multe stiluri regionale; două sate care sunt apropiate geografic pot avea stiluri muzicale foarte distincte. Așa că învățarea diferitelor stiluri de muzică populară este o provocare, dar este plină de satisfacții să poți cânta cu muzicienii locali. Îmi place caracterul multietnic, multilingv al Transilvaniei și vreau să continui să învăț despre istoria complexă a acestui loc. Mulți dintre prietenii mei din SUA au venit în vizită în timp ce am fost aici. Sunt întotdeauna uimiți de frumusețea naturală a peisajului, de mâncarea delicioasă și de ospitalitatea caldă a oamenilor pe care îi întâlnesc aici.

Are Zoë Aqua o piesă preferată din muzica klezmer?

Este greu să aleg o melodie, dar unul dintre repertoriile mele preferate este a familiei Bughici. Aceștia erau o familie de muzicieni klezmeri din Iași, cu un stil foarte cool și un repertoriu interesant.

Ai un mesaj pentru cei care așteaptă concertul tău din 23 iulie organizat în Baia Mare?

Vorbind în numele meu, va fi prima dată când voi cânta în Baia Mare și sunt încântată! Vorbind în numele întregii trupe, așteptăm cu nerăbdare să împărtășim această muzică cu voi!