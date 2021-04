1. Cum descrieți activitatea aleșilor USR PLUS în primele luni de mandat în Parlamentul României? Sunteți mulțumit?

În urma alegerilor din 6 decembrie 2020 Alianța USR PLUS a obținut un număr de 55 de deputați și 25 de senatori. Președinta Senatului este Anca Dragu, membru PLUS. Parlamentarii noștri sunt printre cei mai activi, având activitate intensă atât în comisiile de specialitate, cât și în plen. Se lucrează la modificări legislative importante și la proiecte noi de lege. Pe lângă asta, senatorii și deputații sunt în dialog constant cu cetățenii, având săptămânal audiențe și deplasări în teritoriu. La nivel de Maramureș avem un senator, Dan Ivan, și un deputat, Brian Cristian. Ei vor deschide cabinete parlamentare în cât mai multe locuri din județ, pentru a fi cât mai aproape de cetățeni și de nevoile acestora. În general sunt mulțumit de activitatea colegilor din Parlament.

2. Candidați pentru funcția de președinte al USRPLUS Maramureș? Dacă răspunsul e afirmativ, ce credeți că va recomandat pentru această funcție?

Nu am luat încă o decizie, dar este posibilă o astfel de candidatură. Îmi doresc ca în viitoarea conducere a partidului fuzionat USR PLUS să fie oameni competenți și de bună credință, care să poată duce cu succes mai departe proiectul de reformare a clasei politice. Cetățenii ne-au arătat în nenumărate rânduri că își doresc o altfel de politică, una făcută în interesul și pentru binele tuturor. USR PLUS trebuie să răspundă acestei nevoi și să demonstreze că oamenii politici pot fi și altfel decât am văzut în ultimii 30 de ani. Nu am intrat în politică pentru satisfacerea vreunui interes personal, ci pentru a construi un proiect care să reprezinte alternativa reală la modul ”vechi” de a face politică. Consider că am experiența, aptitudinile și determinarea de a contribui în continuare la această construcție.

3. Cum intenționați să atrageți mai mulți membri în organizația județeană USR PLUS?

Prin fapte! Motto-ul cu care am candidat în 2019 pentru președinția filialei PLUS Maramureș a fost ”Fapte, nu vorbe!”. Cred că putem atrage mai mulți oameni alături de noi pornind de la ceea ce facem și vom face în următorii ani. Atât parlamentarii noștri, cât și aleșii județeni și locali trebuie să demonstreze că am meritat încrederea cetățenilor la urne. Atât USR cât și PLUS sunt partide care au pornit din revolta și nemulțumirile oamenilor. Când cetățenii vor vedea că se poate, că există și oameni politici cărora le pasă de ei și care lucrează onest pentru binele comun, vor prinde încredere și se vor implica mai mult în viața comunității, inclusiv la nivel politic. Mediul politic are în continuare mare nevoie de oameni cinstiți și bine pregătiți, care să își pună competențele în slujba cetății.

4. Tineretul e viitorul în politica românească. Credeți că USR PLUS stă bine la acest capitol? Vin din spate tineri care să crească imaginea partidului?

Tineretul reprezintă viitorul societății în general. Implicarea tinerilor în politică este esențială, dar la fel de importante sunt modul de funcționare al partidelor și cultura organizațională internă. Degeaba vin tineri în politică, dacă funcționarea internă a partidelor nu este una sănătoasă. Cel mai probabil ei se vor adapta la modul vechi de a face politică și vor prelua metehnele politicienilor vechi. Tinerii au nevoie de modele și de îndrumare, pentru ca potențialul lor să fie atins. Marea provocare și responsabilitate pe care o avem este să construim organizații politice sănătoase, în care tinerii să își poată pune în valoare calitățile și să fie încurajați în a adopta principii și valori sănătoase. Meritocrația, competența, corectitudinea sunt valori la care noi ținem foarte mult și pe care le cultivăm. PLUS sprijină și promovează tinerii, încurajează implicarea lor în politică. Consilierul județean PLUS, Bogdan Zaharia are doar 28 de ani, deputatul Brian Cristian are 31 de ani. Avem o organizație de tineret numită Generația PLUS, în care invităm toți tinerii să se implice. Depinde de noi toți să demonstrăm și să câștigăm încrederea generațiilor care vin din urmă. Încrederea tinerilor este cel mai greu de câștigat, dar tot mai mulți dintre ei înțeleg că trebuie să construiască lumea pe care și-o doresc. Împreună cu noi, cei care nu mai suntem chiar așa de tineri.

5. Cum definiți relaţia USR PLUS cu partenerii de la guvernare, PNL și UDMR, la nivel județean? Sunteți mulțumit de colaborare?

Avem o relație bună cu partenerii de guvernare. Împreună cu PNL formăm o majoritate în Consiliul Județean, iar colegul Radu Trufan (USR) este vicepreședinte al Consiliului Județean. De asemenea, la nivel de Baia Mare avem o colaborare bună cu consilierii locali PNL. Relația noastră se focusează pe proiectele pe care dorim să le implementăm în beneficiul cetățenilor. La nivelul prefecturii, Vlad Duruș a început să lucreze împreună cu subprefecții din partea UDMR și PNL. Cu UDMR am avut contacte mai restrânse până la acest moment, dar voi face demersuri pentru întâlniri comune în perioada imediat următoare. Desigur că eu îmi doresc o relație cât mai bună, atât cu PNL cât și cu UDMR, pentru a putea îndeplini cu succes obiectivele din programul de guvernare.

6. De profesie sunteți psiholog, ce v-a determinat să vă consolidați o carieră în politică?

Nu consider că am o carieră politică consolidată. Sunt în politică de doi ani și jumătate, de la începutul proiectului PLUS. Implicarea mea se datorează faptului că îmi pasă și dorinței de a contribui la schimbarea lucrurilor în bine. La fel ca majoritatea românilor, m-am săturat de corupție și de incompetență, de hoție și de impostură. Marile mele dureri, dacă pot să spun așa, sunt domeniile sănătății și educației. Am văzut oameni murind cu zile în spital, din cauza nepăsării și incompetenței. Am văzut copii nenorociți în sistemul de educație, din cauza politizării și lipsei de profesionalism. Aceste lucruri nu aveau cum să mă lase indiferent. Schimbarea nu se întâmplă de la sine, lucrurile pot merge mai bine doar dacă facem ceva în legătură cu asta. Iubesc profesia de psiholog, iar pregătirea pe care o am în domeniul psihologiei și psihoterapiei mă ajută în politică. Voi continua în politică atâta timp cât voi simți și voi crede că, împreună cu alți oameni de bună credință, pot face o schimbare.

7. Ce ați dori să schimbați în cadrul partidului politic din care faceți parte?

Sunt bucuros și mândru că în PLUS s-au implicat foarte mulți oameni de bună credință, care aleg să dedice din timpul și din resursele lor pentru a construi acest proiect politic. Suntem o organizație în construcție, care a pornit de la o mână de oameni și care a avut resurse foarte limitate. Am avut de gestionat în doi ani 4 campanii electorale, cu rezultate bune și foarte bune. Avem reprezentanți foarte buni de la nivel de comună până în Parlamentul European. Ca organizație nouă, avem de consolidat anumite mecanisme interne care să ne ajute să fim mai eficienți. Mesajele noastre nu ajung suficient de mult la cetățeni. Avem nevoie de o mai bună reprezentare în mediul rural. Mi-aș dori în continuare o creștere sănătoasă a partidului, prin care să ajungem să avem în fiecare oraș și comună organizații USR PLUS puternice, din care să facă parte oamenii cei mai cinstiți și mai gospodari.

8. Ce a determinat cel mai mult alianța dintre USR și PLUS sau care a fost factorul determinant pentru această alianță?

Unul din motivele pentru care a apărut Alianța USR PLUS este nevoia de a avea o alternativă puternică la PSD și PNL. PLUS și USR sunt partide care se raportează la aceleași valori și au obiective comune. Înainte de constituirea Alianței, studiile sociologice arătau că o bună parte din electoratul nostru este comun și că împreună vom avea rezultate mai bune decât separat. O prea mare fragmentare pe zona de centru-dreapta a politicii nu este benefică. Intrarea la guvernare a fost unul din obiectivele noastre, pentru că schimbarea nu se poate face de pe margine, iar românii nu mai pot aștepta încă 4 ani pentru șansa schimbării.

9. Ați participat activ la multiple proteste pentru susținerea cauzei Roșiei Montane. Credeți că tinerii care caută să-și consolideze o funcție în politică trebuie să aibă același simț civic?

Implicarea socială a tinerilor își are izvorul în convingerile pe care le au și lucrurile în care cred. Implicarea civică ne arată ceva foarte important: faptul că ne pasă și că putem face lucruri pentru ceilalți, fără a urmări un interes personal. Înainte de implicarea politică am fost activ mulți ani în zona civică, susținând diferite cauze. Cazul particular al Roșiei Montane ne-a arătat că atunci când există suficient de mulți oameni cărora le pasă și care aleg să facă ceva în acest sens, un dezastru ecologic de proporții poate fi oprit.

Politica promovată de PLUS se sprijină pe doi piloni importanți: faptul că ne pasă și ideea că împreună putem construi o societate mai bună. Comunitățile în care trăim nu sunt așa cum sunt de la sine, ci sunt așa pentru că noi le facem să fie așa. Pădurile și râurile nu sunt pline de PET-uri și gunoaie din întâmplare, ci sunt așa pentru că nouă nu ne pasă unde aruncăm gunoiul. Suntem responsabili, fiecare dintre noi, de modul în care trăim împreună în natură și în societate. Am putea spune că PLUS este un partid născut în zona civică și ajuns în zona politică. Acest pas a fost necesar, pentru că factorii principali de decizie în societate țin de politic.

Motivația pentru care oamenii își doresc să ajungă în anumite poziții diferă. Unii politicieni vor să ajungă la funcții pentru a-și satisface orgoliile, folosind puterea în interes personal sau de grup. Pentru PLUS funcția politică și funcția publică înseamnă asumarea unei responsabilități, nu un privilegiu. Așadar, este esențial ca tinerii care doresc să ajungă la funcții în politică să aibă un simț civic dezvoltat, să aibă empatie și dorință de a face bine celor din jur.