În 3 aprilie se împlinesc 171 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, însă la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș nu se desfășoară activitățile caracteristice acestei zile, așa cum am sărbătorit an de an pentru că în această zi jandarmii vor fi prezenți în spațiul public pentru a executa misiuni specifice și în contextul prevenirii răspândirii virusului Covid-19.

Cu această ocazie, astăzi, 02 aprilie a.c., la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş într-un cadru restrâns, s-au desfăşurat festivităţile de avansare în gradul următor înaintea expirării stagiului minim, respectiv trecerea în rezervă a unui camarad. Astfel, la nivelul unității noastre, au fost înaintați în gradul următor înaintea expirării stagiului minim, un ofițer și șase subofițeri.

De asemenea, preotul militar a oficiat conform prevederilor legale, o slujbă religioasă în cadrul căreia, s-a rugat pentru ca jandarmii și poporul român să treacă cu bine peste această grea încercare.

Momente încărcate de emoție au fost și pentru plt.adj. Crăciun Cristian. După o îndelungată carieră militară a ales să treacă în rezervă, azi primind un ultim „ordin”: Multă sănătate, pensie cât mai lungă, liniște și fericire alături de cei dragi!”.

„Pentru fiecare jandarm, momentul aniversar este unul al conştientizării valorilor care ne-au oferit constanţă şi eficienţă: devotamentul, sacrificiul, onoarea şi spiritul de corp, a individualităţii Jandarmeriei şi mai ales, a rolului pe care cetăţenii ni-l cer, de 171 de ani, să îl jucăm – garant al siguranţei publice şi al aplicării corecte a legii”, spun reprezentanţii IJJ Maramureş.