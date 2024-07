Reporter: Andrei, ești olimpic național și internațional. De unde pasiunea pentru astronomie și, implicit, pentru limba engleză?

Andrei Hreniuc: Fascinația mea pentru astronomie s-a conturat în anii copilăriei, în jurul vârstei de 4 ani, când am văzut pentru prima dată un documentar despre spațiu realizat în colaborare cu Stephen Hawking. Cel mai probabil am fost atras mai mult de imaginile colorate și explozive ,decât de informațiile prezentate. Ulterior, astronomia a evoluat într-o pasiune care a persistat numeroaselor obsesii de scurtă durată specifice unui copil mic. La școală, în perioada nivelului gimnazial, am înțeles că pentru a studia astronomia, trebuie mai întâi să-mi însușesc temeinic bazele fizicii. Domnul profesor Lucian Stoian m-a ghidat în această călătorie în care mă găsesc și astăzi.

Pasiunea mea pentru limba engleza a început mai târziu, pe la vârsta de 11 ani. Aveam deja o bază în această limbă de când eram mic, grație mamei mele, ajungând să folosesc aproape exclusiv surse din limba engleză pentru proiecte școlare sau documentare din propria inițiativă. Atunci când la unul dintre concursurile Smart am luat punctaj maxim la categoria limba engleză, m-am convins că sunt capabil de a excela în acest domeniu. În rest, drumul mi s-a configurat în mod firesc, din impuls.

Reporter: Care sunt hobby-urile tale?

Andrei Hreniuc: Cred că cel mai mult îmi place să citesc. Cărțile cu care mă delectez sunt, în general, de filozofie sau istorie, însă romanele cu elemente fantastice, fie ele de origine magică sau tehnologii nerealizabile, stau pe propriul lor piedestal în mintea mea. Scrise de H.G. Wells, J.R.R. Tolkien sau Isaac Asimov, fiecare dintre aceste cărți au, ascunse în lumile lor bogate, mesaje importante, relevante pentru societatea noastră.

Am descoperit că îmi place și să predau, chiar dacă nu am avut prea multe ocazii până acum. Nu numai că îmi împărtășesc cunoștințele și experiențele cu scop productiv, dar procesul de pregătire a ceea ce urmează să prezint mă forțează să dobândesc o înțelegere mult mai profunda a materialului. În virtutea ideii că dacă eu nu pot pătrunde complet sensul vorbelor mele, atunci audiența nu va înțelege ceea ce eu îmi doresc să transmit.

Reporter: Ce alte rezultate ai avut la alte competiții?

Andrei Hreniuc: Pe lângă aceste olimpiade naționale am mai fost la câteva concursuri naționale. În ianuarie, am participat la Tabăra Națională de Fizica și Astronomie „Marin Bica” la Vatra Dornei, unde la concursul organizat după două zile de predare, am luat Premiul al III-lea, iar în martie am fost la semifinala națională a concursului de Public Speaking organizat de English Speaking Union la București, unde am luat tot Premiul al III-lea.

Reporter: Care este programul tău de lucru ? Cu cine te-ai pregătit pentru aceste competiții?

Andrei Hreniuc: Pentru Olimpiada de Limba Engleză și pentru concursul național SpeakOut, m-am pregătit îndeosebi cu profesoara mea de limba engleză, doamna Andreea Laurențiu; datorită materialelor de lucru, a sfaturilor și a răbdării sale extraordinare cu mine, consider că am reușit să ajung la performanța actuală. Pentru Olimpiada de Astronomie și Astrofizică, am lucrat predominant singur, folosindu-mă de manuale și de probleme de pe internet sau pe care mi le-a dat domnul profesor Stoian Lucian în timpul gimnaziului. Nu pot spune că am un program de pregătire stabilit concret pe un interval orar, decât în preajma olimpiadelor, când pot sa lucrez chiar 8 ore pe zi. Ceea ce mă stimulează este, însă, curiozitatea care mă determină să citesc și să caut răspunsuri la orice întrebare îmi vine în minte.

Reporter: Cum ai reușit să împaci școala cu participarea la olimpiade?

Andrei Hreniuc: Situația mea a fost foarte mult ușurată prin faptul ca dintotdeauna am avut interese diverse. De exemplu, istoria îmi place mult încă din gimnaziu, iar când mai am timp liber, aleg să citesc articole sau capitole din cărți de istorie. Același principiu se aplică geografiei și limbii germane. Așadar, procesul învățării nu s-a întâmplat neapărat la clasă, deoarece reușesc să am o înțelegere mai largă a materiei. În rest, mi-am planificat programul zilnic astfel încât să am timp pentru a face proiecte sau a învăța la teste din timp.

De asemenea, școala mi-a oferit toate condițiile pentru a mă dezvolta și pentru a-mi susține pasiunile.

Reporter: Relatează-mi, te rog, o experiență/o întâlnire care te-a marcat la aceste concursuri?

Andrei Hreniuc: Anul trecut, la semifinala națională a concursului de Public Speaking, am legat prietenii cu unii dintre participanți, printre ei fiind un elev care s-a calificat și la etapa națională la SpeakOut. Etapa s-a desfășurat la noi în oraș, drept pentru care am avut ocazia de a-l urmări, ca parte a audienței, în timpul probelor. Atunci am observat alte strategii și moduri de abordare a concursului. Prin urmare, această experiență consider eu că a fost esențială în succesul pe care l-am avut în ediția din acest an.

Reporter: Ai vreun model care să te fi condus pe acest drum?

Andrei Hreniuc: În clasa a 6-a, în primul an în clubul TedEd CNVL, pentru a învăța manierismele, tonul și ritmul necesar pentru a ține un discurs acceptabil, am vizualizat cel mai probabil peste o duzină de discursuri TedX. Cu coada ochiului, am observat pe cele recomandate un videoclip cu fizicianul Richard Feynman, care mi-a captat total atenția. El a reușit să explice mai multe fenomene fizice complexe într-un mod fluent și ușor de urmărit. Acel discurs a devenit un model pentru felul în care mi-aș dori să pot asimila, ordona și transmite ideile mele.

Reporter: Care sunt proiectele tale imediate?

Andrei Hreniuc: În momentul de față, mă pregătesc pentru selecția lotului româniei la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Astrofizică. De asemenea, am în vedere pregătirea pentru Olimpiada Internațională de Limba Engleză, care se va desfășura în septembrie, la Constanța. Nu pot sa neglijez aproprierea cu pași repezi a examenului de bacalaureat, pentru care trebuie să mă pregătesc temeinic, dar și a admiterii la universitate, pentru care am început sa concep eseurile și să-mi organizez CV-ul.

Reporter: În încheiere, te rog transmite-le un gând lucaciștilor de azi și de mâine.

Andrei Hreniuc: Dragi colegi, vă rog să continuați să țintiți spre visele voastre, indiferent de circumstanțe. Pe parcursul anilor de școală, am făcut numeroase greșeli și nu întotdeauna am obținut eu rezultatele pe care mi le-am dorit, dar cu voință, cu susținerea familiei și a profesorilor mei, și poate cu un pic de încăpățânare, am continuat să merg pe drumul pe care mi l-am ales. Cu timpul, veți înțelege că fiecare hârtie aruncată la coșul de gunoi, fiecare frază rescrisă iar și iar, tot acest proces, oricât de infim pare progresul de la o zi la alta, vă vor face să vă atingeți țelurile.

Sursa facebook Colegiul Național „Vasile Lucaciu”