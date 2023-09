În perioada 26-27 august, s-a desfășurat a 2-a ediție a concursului Olympia Amateur Eastern Europe, oraș gazdă fiind Cluj-Napoca. La acest concurs a participat și maramureșeanca noastră Mariana Buda, așa zisa Mimi, care a urcat pe podium ocupând locul 3 la categoria Bikini Novice A. Obosită, dar recunoscătoare, Mimi ne-a oferit câteva momente pentru a ne povesti despre experiența avută.

eMM: Mimi, de cât timp te pregătești pentru concurs și în ce a constat pregătirea ta?

Mimi: „Pregătirea durează până la 9 luni de zile, iar ultimele 12 săptămâni sunt cele mai grele.

Ai meniu fix, nu ai voie să trișezi nicio masă. Uneori mai ai cheat meal, dar foarte rar, fiind permise două în ultimele 12 săptămâni, în funcție de evoluția ta. M-am antrenat undeva la 3-4 ore în fiecare zi, 5 antrenamente de forță pe săptămână + cardio aproape zilnic, iar în ultimele săptămâni chiar de 2 ori pe zi.

Mă trezeam zilnic la 4:30/5:00 pentru a putea îmbina pregătirea pentru concurs cu munca de zi cu zi.

Plecam de acasă undeva la ora 7:00 și ajungeam la 20:00. Pregăteam mesele pentru următoarea zi, iar la ora 22:00 îmi respectam programul de odihnă. A fost și este vorba de multă disciplină, nu aveam timp pentru altceva.”

eMM: Cine ți-a fost alături în demersul tău? Cum te motivai atunci când credeai că nu mai poți?(familie/antrenor/ colegi)

Mimi: „A fost ceea mai grea pregătire pentru mine și am avut multe momente în care am vrut să renunț, dar am continuat.

Ceea mai mare motivație în tot acest parcurs a fost iubitul meu care m-a susținut și m-a încurajat zilnic.

Existau perioade când aveam două personalități: una voia să renunțe, alta voia să continue.”

eMM: Ai mai participat la astfel de concursuri?

Mimi: „Da, e a 4-a participare pentru mine. Am participat și la prima ediție care s-a ținut la București, unde am ocupat locul 5 la categoria Bikini Novice A.”

eMM: Acum că ești pe podium, țintești ca pe viitor să ocupi locul 1?

Mimi: „M-am simțit foarte bine de data asta pe scenă și sunt foarte mândră de mine și de forma pe care am reușit s-o scot. Cu toate acestea, o să fac o pauză, deocamdată, de la concursuri, costurile fiind foarte mari, un costum ajungând până la 3400 de lei, în plus toate costurile aferente se resimt (înscriere la concurs, bronz, etc.)

Nu am avut un concediu de 3 ani de zile și cred că merit pe deplin să am parte de unul.

Per total, este frumos, dar este și foarte greu. Bineînțeles, sentimentul pe care îl ai pe scenă e unic. Făcând asta mi-am dat seama cât sunt de puternică, atât psihic, cât și fizic.”

eMM: Dorești să transmiți un gând celor care te-au urmărit pe parcursul pregătirii tale și pentru cei care nu te cunosc, dar citesc acest articol?

Mimi: „Gândul meu este următorul: dacă îți dorești ceva cu adevărat trebuie să muncești pentru asta și să nu renunți când dai de greu! De asemenea, vreau să-i mulțumesc antrenorului meu Raul Szep pentru tot ajutorul și toată implicarea! Și le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut: familiei, prietenilor și clienților de la sală!”