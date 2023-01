În atmosferă de mare sărbătoare, marianiștii din Eparhia de Maramureș au avut luni, 9 ianuarie 2023, Întâlnirea generală a Reuniunii Mariane.

Sub coordonarea părintelui protopop can. Emil Gîrboan (Protopopiatul Baia Mare) și a părintelui Ioan Fîrte, asistentul spiritual al asociației, parohia „Sfânta Cruce” din Baia Mare a pregătit cu multă grijă acest eveniment, pus sub ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria, mama lui Hristos, mama Bisericii și a noastră.

Preoți și credincioși, invitați și gazde, au creat o comuniune de rugăciune și dialog care a dilatat timpul dorit pentru alocuțiuni și ascultare, pentru cuvântul Domnului simțit în inima și mintea fiecărui marianist prezent. Pe lângă rugăciunea rozariului, condusă de președinta RM pe parohie, Valeria Pop și Sfânta Liturghie celebrată de toți preoții prezenți, au avut loc: prezentarea programului de activități propuse pentru anul 2023 (pr. Ioan Fârte, asistent spiritual) și alocuțiuni pe diferite teme, relevante pentru activități ale RM în anul 2023 (Pr. Daniel Piț – resp. Dep. Căsătorie și Familie, Pr. Angel Zareczki – resp. cu Pastorația tinerilor, Pr. George Nicoară –resp. Dep. pentru Cultură, D-nul Tudor Gîrboan – MariaTV). D-na Mirela Coman – președinta eparhială a Reuniunii Mariane – a tras concluziile întâlnirii și a trasat liniile de acțiune pentru anul care abia a început.

„Credința noastră, este viața noastră -tema principală pentru anul 2023- vibrează profund în sufletul nostru, ca o coardă atinsă cu delicatețe de un maestru instrumentist. În fapt, este un sunet în deplină armonie cu o măsură din partitura vieții noastre. Scrisă de Maestrul Dumnezeu, picurată în suflet și obligatoriu interpretată în cor”, a afirmat la finalul evenimentului d-na Coman Mirela.