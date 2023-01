Banca Națională a României a majorat, marți, rata dobânzii de politică monetară, de la 6,75% la 7%. Este prima creștere din anul 2023, după ce în anul anterior aceasta a crescut de la 2% în luna ianuarie, la 6,75% în luna noiembrie.

Decizia a fost luată marți în Consiliul de Administraţie al BNR. Creșterea dobânzii de politică monetară este un mecanism prin care BNR încearcă să reducă rata inflației. Practic, prin creșterea dobânzii de politică monetară, BNR scumpește banii (împrumuturile), descurajând creditarea.

De asemenea, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 8,00% pe an, de la 7,75% pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00%, de la 5,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023. „Rata anuală a inflației a ajuns în noiembrie 2022 la 16,76 la sută, peste nivelul prognozat, după ce în octombrie a scăzut la 15,32 la sută, de la 15,88 la sută în septembrie. Creșterea a fost determinată și în acest interval mai cu seamă de majorarea prețurilor alimentelor, incluzând categoria LFO, dar și de scumpirea mai pronunțată a mărfurilor nealimentare și a serviciilor de piață. Impactul lor a fost contrabalansat totuși consistent de scăderea dinamicii prețului combustibililor, pe fondul trendului descendent al cotației petrolului, precum și al plafonării prețului lemnelor de foc”, transmite BNR. Potrivit comunicatului Băncii Naționale a României, „rata anuală a inflației va scădea probabil în trimestrul I 2023 în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu (noiembrie 2022), dar va coborî semnificativ mai alert ulterior, ajungând la nivelul de o cifră încă din trimestrul III al anului curent”.