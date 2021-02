Ieri, 19 februarie, în Țara Lăpușului, președintele PSD Maramureș a convocat o întrunire cu reprezentanții PSD din Țara Lăpușului.

„Am promis că voi reprezenta toți maramureșenii în Parlamentul României și mă țin de cuvânt. Din acest motiv, la fiecare final de săptămână stabilesc întâlniri atât cu reprezentanții administrațiilor locale, cât și cu conducerile locale ale PSD pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii și ce pot să rezolv, la nivelul Camerei Deputaților. Ieri am avut o întâlnire în Târgu Lăpuș cu primarii și reprezentații organizațiilor locale PSD din Țara Lăpușului unde am dezbătut teme privind taierea pensiilor speciale ale parlamentarilor, înghețarea pensiilor populației dar și măsurile guvernamentale de tăiere care afectează cetățenii din Țara Lăpușului. Totodată, au fost analizate proiectele depuse la Compania Națională de Investiții (CNI) pe canalizare și care ar putea fi încadrate ca și proiecte care îmbunătățesc mediul înconjurător, fiind cuprinse pe finanțare europeană. S-a discutat și despre Planul Național de Redresare și Reziliență dar și alte proiecte ale administrațiilor locale care stau blocate la în sertarele ministerelor, așteptând finanțarea.

Doresc să deschidem un cabinet parlamentar PSD în Târgu Lăpuș pentru a putea îmbunătăți viața lăpușenilor prin inițiative legislative care să ajute cetățenii zonei. Totodată, consider că aici, în Țara Lăpușului, putem construi o organizație regională PSD, deoarece avem membri de calitate, care pot atrage simpatizanți și care pot să explice oamenilor ce își dorește PSD să facă pentru a oferi fiecărui român siguranța unui trai mai bun. În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre vizita pe care liderul PSD, Marcel Ciolacu, alături de conducerea centrală a social-democraților o va avea în Maramureș, în aproximativ două săptămâni, unde liderii organizațiilor locale și primarii social-democrați vor putea să își prezinte toate solicitările.” – a anunțat prin intermediul unei rețele de socializare, deputatul Gabriel Zetea.