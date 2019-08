Salvamont Maramureș anunță o acțiune în desfășurare pe Valea Vaseruui, acolo unde un vagon al Mocăniței, trenul cu aburi pentru turiști care străbate valea ar fi deraiat.

„Actiune in desfasurare Salvamont Maramures…Valea Vaserului traseul Mocanitei…

In urma unui apel venit prin 112 se pare ca o garnitura (vagon) al Mocanitei ar fi deraiat la Km 8.

Nu se cunosc deocamdata alte detalii…

O echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures – formatia Viseu se deplaseaza de urgenta in zona….

Totodata un echipaj de stingere de la Pompieri- Viseu si un echipaj medical au plecat apre zona mai sus amintita…

Revenim cu amanunte…”, scrie reprezentanții salvamont pe paginile de socializare. Acesta este cel de-al doilea incident de acest gen în tot atâtea săptămâni pe Valea Vaserului.

Știre în actualizare