Primele echipaje de prim ajutor care au ajuns pe Valea Vaserului, la km 8, acolo unde un vagon al trenului cu aburi a deraiat au intervenit pentru calmarea spiritelor și gararea vagonului care a sărit de pe șine pe o linie secundară.

Potrivit reprezentaților Prefecturii Maramureș nu sunt victime la vagonul deraiat, iar trenul și-a reluat activitatea.

Vagonul cu probleme urmează sa fie adus in gara CFF Vișeu pentru efectuarea unei expertize.

„Echipajul de prim raspuns al Salvamont Maramures se retage la baza avand in vedere ca nu exista niciun ranit in urma incidentului.

In ceea ce priveste functionarea Mocanitei nu suntem in masura sa oferim detalii acestea fiind exclusiv la latitudinea celor care se ocupa de aceasta activitate turistica.”, spun reprezentanții Salvamont.