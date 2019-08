Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Untold de la Cluj-Napoca debutează joi şi are ca invitaţi nume mari ale muzicii, precum Robbie Williams, Armin van Buuren, David Guetta şi Martin Garrix, pe una dintre cele mai mari scene de concerte din Europa, potrivit Mediafax.

„Organizatorii au pregătit pentru ediția din acest an surprize și experiențe pentru fanii festivalului care le vor depăși pe toate cele trăite până acum, în cele patru ediții de festival. Printre cele mai așteptate momente din acest an se numără super show-ul lui Robbie Williams, show-ul unic Armin Untold, mult așteptatul trio, 3 are Legend (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike) dar și revenirea pe scena principală a lui Martin Garrix. Și David Guetta se reîntoarce la Cluj-Napoca pentru ediția aniversară a festivalului Untold și promite un show incredibil”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Una dintre cele mai mari scene de concerte din Europa este la Festivalul Untold în interiorul stadionului Cluj Arena, aceasta având o lățime de 90 de metri și o înălțime de 30 de metri, ecrane LED pe o suprafață de 1.500 de metri pătraţi și 1.000 de spoturi luminoase.

„Peste 200 de artiști vor evolua pe cele zece scene ale Festivalului Untold, vom avea premiere mondiale și regionale. Scena principală, amplasată în incinta stadionului Cluj Arena, este una dintre cele mai mari instalate la un festival în Europa, având o lățime de 90 de metri și o înălțime de 30 de metri. De asemenea, scena are ecrane LED pe o suprafață de 1.500 metri pătraţi, 1.000 de spoturi luminoase și efecte speciale. Este una dintre cel mai impresionante producții din Europa și chiar din lume. Abonamentele pentru cele patru zile ale Untold s-au epuizat, mai sunt disponibile doar câteva sute de bilete de o zi, care se vor vinde în cele câteva zile rămase până la deschiderea festivalului. Ne-am preocupat și pentru a reduce disconfortul unor locuitori din zona Untold, astfel că am instalat panouri fono absorbante, iar unele scene au fost repoziționate” a spus Bogdan Buta, director general al Untold, luni, într-o conferinţă de presă.

Festivalul Untold se desfășoară în perioada 1 – 4 august la Cluj-Napoca, bugetul ediției din acest an fiind de aproximativ 14 milioane de euro. Organizatorii așteaptă, în total, în jur de 350.000 de persoane la festival, care vor veni din peste 100 de țări.