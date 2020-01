Trupe de jazz din țară și străinătate sunt așteptate să se înscrie și anul acesta la Concursul Internațional Jazz in the Park, eveniment care va avea loc la Cluj-Napoca, între 1 și 3 mai 2020, și care este dotat cu premii în valoare totală de peste 8.000 euro.

Aflat la cea de-a șasea ediție, Concursul Internațional Jazz in the Park își propune să descopere trupe tinere și talentate de jazz pentru a le da ocazia să se afirme atât pe scena festivalului Jazz in the Park 2020, cât și pe alte scene europene de jazz.

’’În dezvoltarea unei piețe muzicale, nu e suficient doar să faci distribuție și să aduci nume mari. E foarte important să dai șansa trupelor aflate la început de drum să se remarce și să faci ce îți stă în putere ca să contribui la creșterea oportunităților pentru artiști. Asta facem prin concurs și până acum, acest eveniment a avut un traseu pozitiv. El crește în calitate de la an la an, iar începând cu anul trecut și-a câștigat un statut special, scoțându-l de sub tutela festivalului nostru. În acest fel, ne aducem și noi contribuția la industria care ne-a dat și nouă atât de multe. Abia aștept să ascult trupele de anul acesta!’’, afirmă Alin Vaida, directorul Fapte, asociația care organizează nu doar concursul, ci și festivalul Jazz in the Park.

În competiția de la Cluj se pot înscrie tineri muzicieni de jazz indiferent de nivelul lor de experiență, de instrumentul la care interpretează sau de naționalitate. Sunt eligibile piese din stilul generic jazz: de la acid jazz, bossa nova sau cool jazz la funk, free, blues, jazz rap, jazz rock, nu jazz, punk jazz sau swing. Membrii trupelor înscrise trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani la momentul derulării concursului. Prin excepție, un singur membru al formației poate avea vârsta peste 35 de ani. Pentru a fi selectați și a intra în concurs, artiștii trebuie să completeze online un formular de înscriere: jazzinthepark.ro/competition. Perioada de aplicații este deschisă până în data de până în data de 29 februarie 2020, mai multe informații despre condițiile de participare putând fi găsite în Regulamentul de pe site.

‘’Dacă anul trecut am avut în proporții de 90% trupe internaționale de jazz, aflate la început de drum, și doar 10% trupe românești, anul acesta sperăm să ajungem să avem un număr egal. Încercăm să selectăm trupe care se duc înspre modernism, ca stil, dar totuși, să păstreze și influențe din jazzul clasic. Mi-ar plăcea să avem înscrise cât mai multe trupe care vin cu compoziții proprii, care să ne demonstreze că nu s-au definit încă stilurile muzicale și care ne pot arăta o nouă latură a jazzului’’, punctează Adam Dobie, project managerul Concursului Internațional Jazz in the Park.

Calendarul desfășurării concursului este:

Perioadă de aplicații: ianuarie – 29 februarie 2020

ianuarie – 29 februarie 2020 Anunțarea rezultatelor preselecției: 5 martie 2020

Concerte live în prezența juriului: 2- 3 mai 2020

Decernarea premiilor: 3 mai 2020

Premiile care se vor acorda în acest an sunt structurate astfel:

Secțiunea Open Air

Premiul I: 2.000 euro + un contract plătit de a cânta, în perioada 25-28 iunie, la Jazz in the Park 2020, pe un onorariu de 500 euro și toate cheltuielile asigurate de organizatori

Premiul II: 1.000 euro + un contract plătit de a cânta, în perioada 25-28 iunie, la Jazz in the Park 2020, pe un onorariu de 500 euro și toate cheltuielile asigurate de organizatori

Premiul II: 500 euro + un contract plătit de a cânta,, în perioada 25-28 iunie la Jazz in the Park 2020, pe un onorariu de 500 euro și toate cheltuielile asigurate de organizatori

Secțiunea Compoziție

Premiul pentru cea mai valoroasă compoziție: 200 euro

Premii speciale

Trei mențiuni pentru cei mai buni muzicieni din concurs: 200 euro fiecare

Concertele din timpul concursului vor avea loc live, în aer liber, în Iulius Parc din Cluj-Napoca, iar un juriu internațional va desemna câștigătorii ținând cont de următoarele criterii: calitatea interpretării, coeziunea grupului, originalitate și prezență scenică. Accesul publicului la concerte este liber.

Concursul Internațional Jazz in the Park, organizat de Fapte, a debutat în 2015, ca parte integrantă a festivalului Jazz in the Park din Cluj-Napoca. Evoluția lui remarcabilă a determinat transformarea competiției într-un eveniment de sine stătător, care se desfășoară cu câteva luni înaintea festivalului, dând astfel ocazia trupelor câștigătoare de a cânta la ediția din același an a Jazz in the Park. Prin numărul mare de artiști înscriși de-a lungul anilor în competiție (peste 150 de trupe din 17 țări), dar mai ales prin calitatea interpretărilor acestora și profesionalismul juriului, evenimentul și-a construit o identitate puternică în peisajul muzical autohton, devenind totodată unul dintre cele mai importante concursuri de jazz din Europa de Est.