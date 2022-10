În timp ce unii se ceartă și împart vina, alții găsesc soluții, le aplică și fac sacrificii pentru băimăreni.

„În timp ce societatea Drusal și Consiliul Județean Maramureș aruncă vina unul pe altul și se străduiesc să demonstreze că celălalt e vinovat, Primăria Baia Mare face de câteva zile treaba în locul lor!

Serviciul public de salubrizare menajeră, atât componenta de colectare cât și cea de depozitare, au fost abandonate de către SC DRUSAL SA și Consiliul Județean Maramureș. Deci știm cine sunt vinovații, știm ce greșeli au făcut, dar nu știm de ce nu plătesc ei pentru toate acestea și trebuie să plătească fiecare cetățean al municipiului Baia Mare.

Las în atenția altor instituții ale statului să stabilească pedepsele și prejudiciile pentru că eu am o responsabilitate urgentă de a restabili curățenia, confortul, educația prin respectarea mediului în care trăim și respectul față de cetățeni, idealuri care au fost grav încălcate.

Din 1 octombrie, deșeurile menajere sunt ridicate în regim de maximă urgență, prin echipele de intervenție organizate de către mine!

Știm care sunt problemele, iar soluții concrete nu ne oferă cei care ne-au interzis, începând cu 2020 să gestionăm noi, Primăria Baia Mare, deșeurile menajere ale comunității noastre, asumându-și cei de la Consiliul Județean, prin Drusal, acest serviciu public!

Eu mă zbat de ceva timp să scap Baia Mare de asocierea asta păguboasă, adică de proiectul de gestiune integrată a deșeurilor din Maramureș, unde ni se cer sume exorbitante, în timp ce există de mult timp lacune grave în ridicarea și depozitarea deșeurilor!

Vă rog să vă uitați peste imaginile din acest album, multe sunt comparative, ce am găsit la platforme, cum ne-am organizat și ce am lăsat noi în urmă! Tot în album găsiți și documentele cele mai recente transmise de către noi celor de la Consiliul Județean, respectiv ultimul document transmis de Drusal către Consiliul Județean, în care aruncă toată responsabilitatea asupra administrației județene.

Am convocat pentru astăzi ședința Consiliul Local Baia Mare și voi propune o hotărâre prin care orașul nostru sa iasă din proiectul serviciului de gestiune integrată a deșeurilor Maramureș! Mai mult, vom cere și anularea dreptului exclusiv de prestare a activității de salubrizare menajeră (colectare și depozitare deșeuri menajere și voluminoase) de către Drusal și a Consiliului Județean Maramureș în Baia Mare. Inclusiv contractele Drusal (delegate de Consiliul Județean și Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în Maramureș) cu societățile comerciale vor fi nule.

În acest moment este prioritate zero să revenim la situația de dinainte de 2020, când era de două ori mai curat și de două ori mai ieftin.

Propunerea mea pentru Consiliul Local Baia Mare este să ne consolidăm un serviciu public de salubrizare propriu și să ne dotăm cu utilaje de ultimă generație, cu puncte de colectare moderne în cartiere și digitalizare, cu organizare riguroasă a colectării deșeurilor din construcții, dar și reciclabile, cu instalație de producere de energie din deșeuri, cu muncitori echipați și pregătiți impecabil.

În primul rând, îmi doresc să punem punct jocurilor politice mizere și pe bani mulți, prin care, o dată la 6 luni, suntem bătaia de joc a unor oameni fără Dumnezeu. Ne descurcăm singuri! Ne-au murdărit îndeajuns orașul! Gata! De acum… prin puterea noastră, prin noi înșine!” – a declarat primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.