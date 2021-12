Se împlinesc astăzi 30 de ani de la trecerea la Domnul a filosofului Petre Țuțea, cel care l-a numit atât de frumos pe Corneliu Coposu, „Seniorul politicii românești! ”

“ Doresc ca neamul meu să trăiască sub puterea protectoare a lui Dumnezeu. Pasiunea gloriei este copilărescă. Un țăran român care se roagă sub nuc, coboară prin actul lui veșnicia în viața trecătoare. Pe el rugăciunea îl pune în contact cu absolutul și prin aceasta se purifică și se întărește. Omul religios respinge terenul nisipos al devenirii. El este !! La închisoare, grija mea a fost să nu fac neamul românesc de râs. Și toți din generația mea am simțit această grijă. Dacă mă schingiuiau ca să mărturisesc că sunt tâmpit, nu mă interesa, dar dacă era ca să nu mai fac pe românul, mă lăsam schingiuit pâna la moarte. Eu nu știu dacă vom fi apreciați pentru ce am făcut, important este că nu am făcut-o niciodată doar declarativ, ci că am suferit pentru un ideal. “ Petre Țuțea

Dumnezeu Să-l ierte și Să-l odihnească în pace pe acest mare gânditor al neamului nostru!