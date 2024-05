„Mă ia cu nervii și cu scârbă. Mi-a picat în mână Planul lui Bogdan pentru Baia Mare și am constat că mi-a plagiat întreg programul electoral. Dacă Planul lui pentru Maramureș este o lungă înșiruire de ratări și nerealizări, Planul pentru Baia Mare este o hoțomănie.

Toate ideile mele, formulate pe Facebook și pe la emisiuni tv, sintetizate în PROPUNEREA MEA PENTRU BĂIMĂRENI, au fost sustrase de el, împachetate în hârtie scumpă, de zeci de mii de euro și vândute băimărenilor ca idei proprii.

Da, eu nu pot să mă bat cu el și partidul lui în bugete de campanie să îmi fac cunoscut programul. Pe asta se bazează el. Nu am milionul de euro pe care-l cheltuie partidul lui în această campanie și precampanie. (Suma am aflat-o de la cineva foarte bine informat. Dacă credeți că exagerez, vă fac trimitere la ultima filmare a Bogdanilor, de la Antene. Prețul aparițiilor la Antene este de 4000 euro/TVA pe minut).

Da, nu am în spate grupuri de interese flămânde, care să mă susțină financiar. Doar o echipă mică de oameni cinstiți și curajoși.

Dacă sunteți printre cititorii acestei postări vreunul care credeți că Ionel Bogdan e vreo lumină care vă pune ”pe roate”, vă garantez eu că vă înșelați.

Dacă credeți că a fost lansat de nicăieri și lăsat de capul lui prin acest județ, vă înșelați.

Dacă credeți ca a început proiecte de 2 miliarde de euro în Maramureș și le-a lăsat pe toate neterminate, pentru că i s-a arătat Bolojan în vis, care i-a zis să vină la Baia Mare să facă frumos, iar vă înșelați.

Eu nu mă las furat, așa că îl provoc din nou la o dezbatere de idei, chiar dacă pentru el o să fie obositor! (Călin Herțeg, candidat la Primăria Baia Mare, Alternativa Dreptei)