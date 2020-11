Sinistrul împletit cu tragicul la porțile Spitalului Județean de Urgențe din Craiova. Zeci de dricuri așteaptă să-și ridice morții de la morgă. Aceste imagini sfâșietoare sunt poate oglinda cea mai fidela a situației critice cu care se confrunta Romania în lupta teribila cu pandemia de COVID-19. Bănia înregistrează 4,79 infectări la mia de locuitori, iar în total țara noastră a ajuns la aproape 10.000 de cazuri cu coronavirus zilnic.

De-ar trăi Bacovia cu siguranță că și-ar așterne în versuri imaginea vizuală a carurilor funebre ce stau rând pe rând ordonate ca într-un șirag de perle la porțile Spitalului de Urgențe din Bănie. Și cum olteanul nu este făcut să sufere găsește el haz chiar și în cel mai mic detaliu: ,,Au venit limuzinele?”/ ,,Sunt an fata pe avarii”/ ,,Daca in primavara a explodat cererea de curieri, se pare ca in toamna bubuie cererea pentru o alta ramura a economiei”, au comentat oamenii pe Reddit.

Foto: reddit.com