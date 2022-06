Luni, 20 iunie, la sediul Reședinței Mitropolitane din Municipiul Cluj-Napoca a avut loc ședința de lucru a ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, membrii Sinodului Mitropolitan au evaluat viaţa bisericească și activitățile misionare desfășurate pe cuprinsul Mitropoliei și au discutat unele probleme de ordin administrativ-bisericesc.

Sinodul Mitropolitan se reunește de mai multe ori pe parcursul unui an, prilej cu care sunt discutate probleme privind intensificarea misiunii pastorale în comunitate și chestiuni de ordin administrativ.

Mitropolia Clujului, Maramureșului şi Sălajului are în componenţă trei Eparhii: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Sălajului.

Membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului sunt: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Benefict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.