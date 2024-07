Sergiu Vlăduţ Makaria are 5 sezoane alături de Minaur, fiind un produs al Academiei de Handbal Minaur. A câștigat alături de echipa băimăreană o medalie de bronz și două medalii de argint in Liga Zimbrilor, o medalie de bronz în Cupa României și o medalie de argint în Cupa EHF. În ultimul sezon a evoluat la Universitatea Cluj.

Sergiu este născut în Baia Mare, în 12 iulie 1999, şi are 191 cm.