CS Minaur Baia Mare s-a calificat în optimile de finală ale EHF European Cup după o dublă victorioasă cu Parnassos Strovolou (ambele partide disputate în deplasare). În optimi, Minaur o va avea ca adversarã pe Donbas Mariupol (Ucraina), EHF anunțând deja că ambele jocuri vor avea loc în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare, în zilele de 19 şi 20 februarie, de la ora 19.30 (clubul băimărean a cerut ca jocurile să se dispute pe teren propriu).

Mariupol este un oraș de 436.569 de locuitori la Marea Azov, în regiunea Donețk, unde sunt destule probleme de securitate, astfel că Donbass a jucat mai multe meciuri la Luțk sau la Kiev. Superliga din Ucraina are doar opt echipe la start, iar Donbas ocupă în acest moment primul loc în clasament, după 11 meciuri, cu zece victorii și o singură înfrângere. Pe locul al doilea este Motor Zaporoje, echipă ce joacă în Liga Campionilor, însă Motor are două meciuri mai puțin disputate (9 victorii din 9 meciuri). Interesant este că Donbas are culorile tradiționale portocaliu cu negru, exact ca și CS Minaur.

Programul meciulor din optimile de finală

CSM București (România) – AEK Atena (Grecia), 14 februarie București, 21 februarie Atena

HC Robe Zubri (Cehia) – MSK Povazska Bystrica (Slovacia)

SC Kelag Ferlach (Austria) – Sabbianco Anorthosis Famagusta (Cipru)

RL Gorenje Velenje (Slovenia) – RK Borac m:tel (Bosnia Herțegovina)

SG Insignis Handball Westwien (Austria) – Ystads IF (Suedia)

SGAU Saratov (Rusia) – Polva Serviti (Estonia)

Donbas Mariupol (Ucraina) – CS Minaur Baia Mare (România) – 19/20 februarie, Baia Mare

HC Neva St. Petersburg (Rusia) – RK Gracanica (Bosnia Herțegovina)

Lotul echipei Donbas

Portari: 12. Dmitro Veremciuk (28 ani, 1.90m); 16. Oleksandr Kovalciuk (22 ani, 1.90m); 1. Oleksandr Sles (30 ani, 1.95m)

Extremă stânga: 10. Stanislav Pliasum (24 ani, 1.82m); 8. Danilo Ivanilov (21 ani, 1.80m); 23. Mihailo Krivcikov (33 ani, 1.84m)

Inter stânga: 11. Grigori Semencenko (28 ani, 1.96m); 4. Vitali Dmitrenko (21 ani, 1.95m); 9. Oleksandr Orliohlo (24 ani, 2.02m)

Centru: 19. Andri Bespalov (29 ani, 1.85m); 17. Artem ?arko (28 ani, 1.91m)

Inter dreapta: 5. Volodimir Kilievi (23 ani, 1.89m); 3. Oleksandr Likina (24 ani, 1.84m)

Extremă dreapta: 20. Volodimir Kara (22 ani, 1.78m); 7. Danylo Rohozin (19 ani, 1.78m)

Pivot: 2. Ihor Skyba (22 ani, 1.92m); 13. Vitali Psol (29 ani, 1.92m); 33. Yaroslav Ruban (24 ani, 2.00m); 15.

csminaur.ro