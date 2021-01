Cătălin Cherecheș, edilul municipiului Baia Mare, le aduce la cunoștință băimărenilor că suma pentru pentru plata salariului restant aferent lunii noiembrie 2020, către asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități a fost achitată ieri, 07 ianuarie.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj public, postat pe pagina personală de Facebook, în care primarul subliniază și faptul că această sumă a fost retrasă din bugetul orașului și nu de la Guvernul României, așa cum era normal.

Vă prezentăm mai jos, mesajul integral al edilului:

„Municipiul Baia Mare a virat în 07 ianuarie 2021 suma de 2.500.000 de lei pentru plata salariului restant aferent lunii noiembrie 2020 către asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități. Acești bani sunt din bugetul municipiului Baia Mare, nicidecum de la Guvernul României! Subliniez acest lucru deoarece este strigător la cer modul în care este gestionată această situație la București, atât în relația cu această categorie socială greu încercată, dar și cu autoritatea locală care este pusă în fața faptului împlinit: Guvernul nu își onorează obligațiile față de noi! Înainte de alegerile parlamentare, prin rectificare, au alocat sumele restante pentru plata parțială a restanțelor, bani care au acoperit două luni. Nu au ținut cont de numeroasele demersuri din ultimele luni, de apeluri personale și publice, de strigătul de disperare al acestor oameni!

La nivel de Baia Mare ne-am asumat și anul trecut plata acestor drepturi preț de câteva luni, dar nu ne-au fost restituite încă aceste sume, mai mult, suntem lăsați și în acest an de izbeliște! Obligația legală pentru plata acestor drepturi salariale este a Guvernului României. Drama prin care trec acești oameni, situația deloc plăcută în care suntem puși și noi ca autoritate locală, de a găsi soluții să nu moară oamenii de foame, în timp ce guvernanții stau și își dispută puterea trebuie să se oprească. Asistăm neputincioși la o bătaie de joc la adresa persoanelor cu dizabilități și la cea a asistenților care îi îngrijesc, și așa umiliți de sistem, dar și la punerea la zid a autorităților locale care pot nu pot, trebuie să scoată de undeva bani să acopere neputința Guvernului.

Luna asta am făcut cum am putut și am asigurat plata pentru luna noiembrie 2020. Sper ca măcar acum, în al 12-lea ceas, Guvernul României să se trezească și să își achite obligațiile față de acești oameni, dar și față de administrațiile locale. Alegerile au trecut, puterea ați împărțit-o, acum găsiți soluții și achitați-vă de îndatoriri!” se arată în postare edilului.