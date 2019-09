Duminică seara, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare, a fost gazda partidei dintre echipa masculină a CS Minaur și Dunărea Călărași, joc din cadrul etapei a 3-a din Liga Zimbrilor. Băimărenii s-au impus cu 29-25, după un meci pe care l-au dominat de la început la sfârșit și ocupă în acest moment locul 5 în clasament, după patru echipe cu maximum de puncte.

Înaintea meciului s-a ținut un moment de reculegere în memoria antrenorului emerit Lascăr Pană, de la a cărui dispariție se vor împlini doi ani în data de 17 septembrie. De asemenea, galeria a ținut și ea să onoreze mamoria ilustrului dispărut.

Meciul a fost dominat de băimăreni, care au intrat extrem de bine în meci. Au făcut rapid un ecart de cinci lungi (6-1 în min. 6), pe un fond de atenția sportită și a unui joc slab al adversarei (patru pase greșite, în aut, în aceste minute). Kotrc și Csepreghi și-au făcut bine treaba, apoi i-a ajutat la finalizare și centrul Vojvodic. De altfel, în prima parte a jocului, doar cei trei jucători au reușit să înscrie pentru Minaur.

Echipa din Călărași s-a așezat mai apoi bine în teren, a redus din handicap și a ajuns chiar la 11-10 (min. 24.04). Csepreghi a marcat din nou, dar pivotul Dumitru (unul extrem de mobil, de puternic și de precis la finalizare) a făcut 12-11. Liniștea înainte de pauză a adus-o din nou Csepreghi, care a fructificat două aruncări de la 7m.

Imediat după reluare, Gabi Bujor ratează un contraatac, apoi Bera și Vojvodic duc scorul la 16-11. Reușim să menținem minute bune diferența de cinci goluri, chiar dacă Dunărea a venit și la 20-17 (41). Jucăm bine, Țenghea scoate destule baloane și Minaur ajunge la distanța maximă de șase goluri: 26-20, 27-21 sau 29-23. Finalul e rezervat spectacolului, dar Dunărea profită și punctează de două ori, pentru 29-25 la final.

Lăudabilă inițiativa antrenorului Stephane Plantin de a da minute tuturor jucătorilor. Câtă vreme sunt și rezultate, e foarte bine.

CS Minaur Baia Mare – Dunărea Călărași: 29-25 (14-11)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”; cca 1.000 spectatori

Au arbitrat: Bogdan Stark (București) și Romeo Ștefan (Ploiești). Obs. Viorel Vicea (București)

Aruncări de la 7m: 6-2 (transformate: 5-2; a ratat Csepreghi). Minute de eliminare: 8-4

CS Minaur: Ionuț Ciobanu (6 intervenții), Adrian Țenghea (9 intervenții) – Alexandru Csepreghi 11/14 (5 din 7m), Janja Vojvodic 5/6, Milan Kotrc 3/3, Călin Căbuț 2/2, Daniel Bera 2/2, Tudor Botea 2/7, Tomas Cip 1/1, Teo Coric 1/2, Albert Cristescu 1/2, Andrei Buzle 1/5, Robert Nagy, Georgel Haiduc, Mihai Bușecan, Vojislav Brajovic 0/2. Antrenori: Stephane Plantin ;i Alexandru Sabou

Călărași: Șelaru (o intrervenție), Rusu (10 intervenții) – Dumitriu 7/8, Hanțaru 4/8, Zacaciurin 3/6, Gabriel Bujor 3/5, Mihai Bujor 2/2, Soare 2/2, Broască 2/3 (din 7m), Sandu 1/2, Costea 1/2, Vartic 0/2, Panait, Dospinescu 0/1. Antrenor: Serghei Bebeșkov

Declarații după meci

Gabriel Bujor (Dunărea): “Suntem puțini, avem accidentați, așa am pățit și anul trecut, dar încercăm de la meci la meci să stăm din ce în ce mai bine. Sperăm că vom aduna și puncte. Baia Mare este o echipă bună, mi se pare mai bună decât sezonul trecut, am văzut niște transferuri bune și au un antrenor destul de bun, după ce am văzut. Sunt însă multe meciuri de jucat. Avem ca obiectiv calificarea în play-off și, după aceea, vrem să prindem un loc de cupă europeană. După ce ne vor reveni și accidentații sperăm să legăm și noi niște victorii. Deocamdată s-au dus trei etape, mai e mult de jucat. Meciurile sunt destul de echilibrate, în general”.

Alexandru Csepreghi (CS Minaur): “Nu mai sunt meciuri ușoare în Liga Națională. Nici măcar meciurile cu nou promovatele. Chiar am muncit săptămâna asta pentru meciul cu Călărași. Dunărea este genul de echipă care te poate încurca, genul care se bate pentru fiecare minge. Am vrut să intrăm bine în joc, ne-a ieșit, am fost fiecare dintre noi 100%. Nu mi-am propus nici anul trecut titlul de golgheter, chiar dacă l-am câștigat. Așa a fost să fie, eu mă bucur că pot să-mi ajut echipa. Dacă dau un gol și câștigăm, eu sunt foarte fericit”.

Stephane Plantin (antrenor CS Minaur): “Este un rezultat foarte bun pentru noi, pentru că nu a fost deloc un meci ușor. Primele două jocuri au fost împotriva a doua echipe care joacă în cupele europene și am obținut rezultate favorabile. Cred că am făcut un meci foarte bun și am obținut o victorie meritată. Nu știu cum va fi meciul cu Reșița, momentan ne bucurăm doar că am câștigat acum. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera din sală, spectatorii au fost alături de noi și ne-au încurajat, iar eu le mulțumesc pentru asta”.

Etapa 3

CSM Făgăraș – CSM București: 24-30

Potaissa Turda – SCM Poli Timișoara: 32-24

CSM Bacău – HC Buzău: 29-28

Steaua București – CSM Reșița: 36-35

Dinamo București – Dobrogea Sud Constanța: 29-27

CS Minaur Baia Mare – Dunărea Călărași: 29-25

CSM Focșani – CSM Vaslui: 25-21

Clasament

Potaissa Turda – 9p (92-78) – 3 CSM Focșani – 9p (73-62) – 3 Dinamo București – 9p (94-85) – 3 CSM Bacău – 9p (91-82) – 3 Minaur Baia Mare – 7p (80-74) – 3 Steaua București – 7p (90-87) – 3 CSM București – 3p (85-83) – 3 CSM Vaslui – 3p (80-84) – 3 Dunărea Călărași – 1p (77-82) – 3 CS HC Buzău – 1p (74-80) – 3 Poli Timișoara – 1p (74-84) – 3 CSM Reșița – 1p (88-96) – 3 Dobrogea Sud – 0p (77-86) – 3 CSM Făgăraș – 0p (64-79) – 3

Etapa 4. Sâmbătă, 21 septembrie: Bacău – Steaua; Timișoara – Dinamo (11.00, TVR). Duminică, 22 septembrie: Buzău – Vaslui; Dobrogea Sud – Făgăraș; Călărași – Turda; Reșița – CS Minaur; CSM București – Focșani (15.30, TVR 2).

Programul turului pentru CS Minaur

Etapa 1 (marți, 27 august): CS Minaur – Dobrogea Sud Constanța: 25-23 (10-10)

Etapa 2 (joi, 5 septembrie): SCM Poli Timișoara – CS Minaur: 26-26 (12-11)

Etapa 3 (duminică, 15 septembrie): CS Minaur – Dunărea Călărași: 29-25 (14-11)

Etapa 4 (duminică, 22 septembrie): CSM Reșița – CS Minaur

Etapa 5 (duminică, 29 septembrie): CS Minaur – CSM Bacău

Etapa 6 (joi, 3 octombrie): Steaua București – CS Minaur

Etapa 7 (joi, 10 octombrie): CS Minaur – HC Buzău

Etapa 8 (joi, 17 octombrie): CS Minaur – Potaissa Turda

Etapa 9 (sâmbătă, 9 noiembrie): Dinamo București – CS Minaur

Etapa 10 (joi, 14 noiembrie): CS Minaur – CSM Făgăraș

Etapa 11 (joi, 21 noiembrie): CSM Focșani – CS Minaur

Etapa 12 (joi, 28 noiembrie): CS Minaur – CSM Vaslui

Etapa 13 (joi, 5 decembrie): CSM București – CS Minaur

Lotul CS Minaur

Portari: Ionuț Ciobanu (3/0), Adrian Țenghea (3/0), Răzvan Apostu

Extremă stânga: Tomas Cip (3/2), Daniel Bera (3/2), Sergiu Makaria

Inter stânga: Alexandru Csepreghi (3/27), Tudor Botea (3/5)

Centru: Janja Vojvodic (3/8), Călin Căbuț (3/3), Andrei Buzle (2/1), Erik Pop, Mihai Dobra

Inter dreapta: Vojislav Brajovic (3/7), Daniel Mureșan (2/1)

Extremă dreapta: Milan Kotrc (3/8), Georgel Haiduc (3/3)

Pivot: Teo Coric (3/7), Albert Cristescu (3/5), Robert Nagy (3/0), Mihai Bușecan (2/0)

Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou