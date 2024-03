Opt etape au mai rămas din actuala ediție a Ligii Zimbrilor la handbal masculin ;i sunt încă multe întrebări care nu au un răspuns. Singura certitudine pare a fi câștigarea unui nou titlu de Dinamo, echipă ce are un lot mult peste tot ceea ce există în acest moment în Liga Zimbrilor. Etapa a 19-a este oarecum decisivă pentru Minaur în ceea ce privește locul al doilea. Băimărenii se luptă cu Constanța pentru această poziție, și au un dezavantaj de două puncte. În plus, au și un meci mai mult disputat. Și va cam pierde orice șansă pentru a mai ajunge acolo dacă nu va câștiga sâmbătă, la Constanța.

Totuși, Minaur este pe podium și are 7 puncte mai multe decât Turda, echipa de pe locul 4. Asta înseamnă două victorii în plus și un alt punct. În caz de egalitate de puncte, Turda este peste, pentru că are un gol în plus la golaverajul direct.

Până la final, Minaur mai are de jucat cu: Constanța, Focșani, “U” Cluj-Napoca și Timișoara (deplasare), respectiv cu CSM București, Steaua, Bacău și Suceava (acasă).

Minaur este calificată și în sferturile de finală ale EHF European Cup, unde va juca cu austriecii de la Bregenz (turul pe 23 martie, ora 18.00, în Baia Mare / returul pe 30 martie, ora 19.00, în Austria). De asemenea, Minaur va juca miercuri, 20 martie, acasă, cu CSM Vaslui, în turul al doilea (optimi de finală) al Cupei României.

Etapa 19

Dinamo București – SCM Politehnica Timișoara (joi, 29 februarie, 18.00)

CSM București – Steaua București (vineri, 1 martie, 17.30, Pro Arena)

CSM Constanța – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 2 martie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Bogdan Stark (București) – Romeo Ștefan (Ploiești). Observator: S. Ciurea (Craiova)

CSM Vaslui – CSM Focșani (duminică, 3 martie)

Potaissa Turda – CSM Bacău (duminică, 3 martie, 18.00)

HC Buzău – CSU Suceava (duminică, 3 martie, 18.30)

CSM Sighișoara – “U” Cluj-Napoca (luni, 3 martie, 17.30, Pro Arena)

Clasament

Dinamo București – 54p (678-504) – 18

CSM Constanța – 43p (517-425) – 17

Minaur Baia Mare – 41p (569-503) – 18

Potaissa Turda – 34p (605-564) – 18

CSM București – 29p (505-496) – 18

ACS HC Buzău – 27p (544-538) – 18

CSM Bacău – 24p (523-557) – 18

CSU Suceava – 24p (568-606) – 18

CSM Focșani – 21p (501-538) – 18

Steaua București – 17p (487-509) – 17

Poli Timișoara – 14p (477-526) – 18

“U” Cluj-Napoca – 13p (514-591) – 18

CSM Sighișoara – 12p (450-532) – 18

CSM Vaslui – 11p (487-536) – 18

Etapa 20. Sâmbătă, 9 martie: Steaua – Dinamo (15.00, Pro Arena). Duminică, 24 marie: Timișoara – Buzău; Suceava – Sighișoara; “U” Cluj – Potaissa; Bacău – Vaslui; Focșani – Constanța; CS Minaur – CSM București.