Se dă startul sezonului de Formula 1. Azi, de la ora 17.45 au loc calificările pentru Marele Premiu al Bahrainului. Sâmbătă, de la ora 17.00, este programată prima cursă. Aceste evenimente vor fi transmise pe Antena 1 și Antena Play.

Antena 1 a anunțat că se va baza pe Mihai Morar şi Cătălin Ghigea pentru a asigura comentariul acestor evenimente.

„Misiunea mea, ca fan al Formulei 1, este aceea de a explica pe înţelesul tuturor ce se întâmplă cu acest fenomen, iar misiunea noastră, a celor care facem parte din acest spectacol grandios, este să aducem Formula 1 în România la nivelul la care este ea peste tot pe glob.

Îmi doresc ca acest sport să redevină popular la noi, aşa cum era când eram eu copil; când am plâns la moartea lui Senna, când am suferit pentru Schumacher până a luat titlul cu Ferrari. Atunci Formula 1 era efectiv viaţa noastră, trăiam fiecare cursă şi fiecare premiu la intensitate maximă.

Visez să se întâmple asta din nou şi cred că locul Formulei 1 e aici, iar rolul meu este de a face popular din nou fenomenul ăsta, în timp ce Cătălin e profesionistul care ne va explica şi cele mai mici detalii din această competiţie”, a declarat Mihai Morar.

Pe grupul fanilor Formula 1 din România, dezbaterile sunt în toi. Mulți au anunțat că preferă să plătească abonament la F1 TV.

„Să îl pui pe Morar să comenteze F1 este de tot râsul și totodată și foarte enervant de urmărit! Prostie cât China din partea conducerii A1…”, a scris cineva.

Alții sunt dispuși să îi dea o șansă lui Morar. „Dacă in locul lui Mihai Morar sau Mircea Badea sau Ciutacu sau cine o mai fi din ce apar pe sticlă, era un ilustru necunoscut, erați mulțumiți?! Mă gândesc că Mihai Morar poate este la fel de pasionat de fenomen ca și noi. Mie îmi surâde ideea de tandem la cabina de comentariu profesionist – pasionat”.

Dincolo de vorbele unora și altora, eu zic să-i urăm succes lui Mihai în noua și dificila misiune pe care și-a asumat-o. Reușita lui va fi și bucuria noastră, a maramureșenilor!