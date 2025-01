De miercuri până duminică se vor disputa jocurile primei etape din retur în Liga Florilor MOL.

SCM Gloria Buzău a anunțat deja FR de Handbal că nu va mai continua activitatea la feminin, astfel că Liga Florilor rămâne cu doar 13 echipe. În Cupă, Buzău nu s-a prezentat la meciul din primul tur, iar în aceste zile, mai multe jucătoare au semnat deja cu alte echipe.

CS Minaur va juca al treilea meci consecutiv în deplasare, după cel de la Brăila și după meciul din Cupă de la Făgăraș. Echipa noastră va ajunge la finalul săptămânii tot în județul Brașov, însă acum va întâlni pe CSM Corona, una dintre revelațiile acestui sezon. Revelație este și Minaur, deoarece ambele echipe au 10 victorii și 3 înfrângeri după terminarea turului,

Etapa a 14-a

HC Zalău – Gloria Bistrița (miercuri, 15 ianuarie, 12.00). Arbitri: C. Pppa (Galați) – I. Velișca (Buzău). Observator: A. Lupșa (Reșița)

CSM Iași – CSM București (miercuri, 15 ianuarie, 15.00). Arbitri: D. Basso – F. Tofan (Galați). Observator: O. Yuksel (Constanța)

Măgura Cisnădie – Rapid București (miercuri, 15 ianuarie, 17.00). Arbitri: B. Stark (București) – R. Ștefan (Ploiești). Observator: Diana Ciulei (Brașov)

Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea (miercuri, 15 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: D. Enache – C. răduț (București). Observator: G. Bejinariu (Pitești)

CSM Târgu Jiu – SCM Gloria Buzău (nu se joacă)

CSM Slatina – SCM Universitatea Craiova (duminică, 19 ianuarie). Arbitri: C. Ghesoiu (Ploiești) – I. Tița (București). Observator: V. Ionescu (București)

CSM Corona Brașov – CS Minaur Baia Mare (duminică, 19 ianuarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: Adrian Dima (Galați)

Clasament

CSM București – 36p (396-323) – 13

Gloria Bistrița – 33p (392-324) – 13

Corona Brașov – 30p (409-354) – 13

Minaur Baia Mare – 30p (370-341) – 13

Rapid București – 25p (391-331) – 13

SCM Rm. Vâlcea – 24p (417-392) – 13

Dunărea Brăila – 23p (423-373) – 13

SCM Univ. Craiova – 21p (365-357) – 13

Măgura Cisăndie – 15p (355-387) – 13

CSM Târgu Jiu – 11p (327-355) – 13

Gloria Buzău – 9p (349-392) – 13

HC Zalău – 8p (334-354) – 13

CSM Slatina – 3p (327-427) – 13

CSM Iași – 0p (300-445) – 13

Etapa a 15-a. Miercuri, 22 ianuarie: CSM București – Slatina; Rapid – Tg. Jiu (16.00); Dunărea – Zalău (17.30); R. Vâlcea – Corona (17.30, Pro Arena). Sâmbătă, 25 ianuarie: CS Minaur – CSM Iași (17.30, Pro Arena). Duminică, 26 ianuarie: Craiova – Cisnădie (17.30, Pro Arena). Buzău – Bistrița nu se joacă.