Sâmbătă după-amiază, Gloria Bistrița a primit replica echipei feminine a CS Minaur Baia Mare, într-un joc din etapa a 6-a din Liga Națională. Un meci în care puteam vedea și cam pe unde se află cele două formații, care aspiră la un loc de cupă europeană. Minaur s-a impus meritat, a controlat jocul aproape de la început la sfârșit, cu excepția primelor minute din repriza secundă.

Apărarea a mers ceas, la fel cum s-a întâmplat și cu poarta, Măzăreanu și Enache (pe final, tocmai când lumea se întreba de ce a ieșit Măză) reușind să salveze cele trei puncte. Am avut mari probleme pe inter, unde Lisewska și Rysankova au lipsit, iar de la jumătatea părții secunde n-am mai avut-o nici pe Masna, care s-a accidentat. Din fericire, bucata de timp fără Masna a fost suplinită cu brio de Shteriova, care nu marcase niciun gol din șase aruncări, pentru ca mai apoi să aibă 4 din 4. Din nou, laude multiple pentru Andreea Popa, care s-a descurcat din nou minunat, având mult tupeu și la 7m și la ultima noastră fază de atac, în care a marcat cu bolta peste portar din 6m, dintre două jucătoare. Apărarea a fost cea care a dus greul, iar pentru că apărarea ține aproape în fiecare etapă, merită felicitat stafful tehnic.

Am început bine meciul și am condus 1-5 (6), iar la 2-6 (8) Horațiu Pașca își consumase deja două timpuri de odihnă. Gloria a revenit mai apoi în joc, am avut 9 minute fără gol, noroc însă că a mers poarta și apărarea. Gazdele au venit până la 5-6 (15), apoi am păstrat o diferență de 1-2 goluri până la finalul primei reprize.

Partea a doua a fost și mai echilibrată și ne bucurăm că am rezistat, în condițiile în care nu ne-am putut baza deloc pe interii Rysankova și Lisewska, în timp ce Masna a ieșit și ea accidentată la mijlocul părții a doua. Am început slab partea a doua, dând posibilitatea gazdelor să ne conducă 12-11 (36). Seraficeanu, Masna și Shteriova au marcat însă pentru 12-14 (42). Să mers până spre final la 1-2 goluri, cu avantaj de partea Băii Mari. La 19-21 (53), gazdele înscriu de două ori și avem 21-21 (56.32). Buceschi cere time-out. Pierdem balonul la un pas greșit, apoi Cîrstea și Moroianu ratează din extremă. Cu un minut și zece secunde înainte de final, Enache prinde la Ardean, iar la atacul următor Andreea Popa înscrie cu o boltă de la 7m peste Zoqbi de Paula. Gazdele nu mai apucă să arunce spre poartă decât din 9m, cu zidul în față, Szabo trăgând peste. Felicitări echipei și staffului!

Gloria Bistrița – CS Minaur Baia Mare: 21-22 (9-11)