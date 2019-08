Sâmbătă dimineață, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Măgura Cisnădie, joc din prima etapă a noului sezon din Liga Florilor. După un meci cu răsturnări de scor incredibile, cele două echipe au terminat la egalitate, 25-25 (11-12). Este un început care nici nu ne dă pe spate, dar nici nu ne scoate din pepeni.

De la gazde au lipsit Rysankova, Ciaușescu, Borș, Hotea și Ivanenko, în timp ce oaspetele au avut și ele patru absențe: Smbatian și Anastacio (nu au putut fi legititmate), Tomescu și Gaztel Han (probleme medicale). Nu putem cuantifica cine a avut mai mult de pierdut și nici nu contează prea mult.

Am avut o primă repriză disputată într-un echilibru evident, niciuna dintre echipe nereușind să se desprindă la mai mult de două goluri: 2-1 (5), 6-4 (11), 6-7 (13), 9-9 (19), 9-11 (24) și 11-12 la pauză. Jocul echipei noastre n-a fost deloc grozav în această parte. Am ratat mult, au fost și greșeli tehnice individuale. Am avut sub 50% procentaj la aruncări (11/23 față de 12/18 oaspetele).

După reluare, Minaur a început excelent, cu o apărare foarte bună și nu mai puțin de cinci contraatacuri fructificate (și unul ratat), astfel că s-a ajuns la 20-14 (42). Antrenorul oaspetelor a declarat că momentul psihologic al meciului s-a consumat în momentul în care a cerut al doilea time-out. Atunci era 18-14… iar Cisnădie a mai luat două goluri. A mai fost și 22-16 (46), după care a început degringolada în tabăra noastră, au reapărut ratările și mingile pierdute ușor, iar Măgura nu s-a lăsat invitată să revină în joc, astfel că în min. 56, a ajuns să conducă cu un gol (23-24). Andreea Popa a punctat de două ori la rând (e mare lucru să-ti asumi aruncări la 19 ani, în chiar primul tău meci de Liga Florilor). Apoi, Ada Moldovan a închis tabela, cu toate că Minaur a mai avut o oportunitate prin Shteriova, dar s-a opus portarul Leni Voicu: 25-25 (nu știu dacă nu trebuia acordat un 7m la această fază).

CS Minaur Baia Mare – Măgura Cisnădie: 25-25 (11-12)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 600 spectatori

Au arbitrat: Cristina Năstase (București) – Simona Stancu (Buzău). Obs. Viorel Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 2-6 (toate transformate). Minute de eliminare: 6-0

Minaur: Măzăreanu (8 intervenții), Enache – Shteriova 7/12, Lisewska 4/6 (doi din 7m), A. Popa 3/5, Bondar 2/3, Szolosi 2/3, Cîrstea 2/4, Seraficeanu 2/5, Masna 2/5, Burlachenko 1/4, L. Tămaș, Argyelan, Polocoșer, Cîrstea, Conache. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs și Claudia Cetățeanu

Măgura: Voicu (15 intervenții), Pașca – Moldovan 9/13 (6 din 7m), Panici 4/4, Ujkic 4/6, D. Predoi 3/3, Tănasie 3/4, A. Predoi 1/1, Crăciun 1/5, Nan 0/1, Petrescu, Iuga, Stîngă. Antrenori: Alexandru Weber și Bogdan Nițu

Alexandru Weber (antrenor principal Măgura): “Puțin nemulțumit, dar de la minus șase la egal pot spune că este un punct mare luat de noi aici. Nici eu nu știu să vă spun dacă am pierdut două puncte sau am câștigat un punct. Am revenit extraordinar de bine în joc, după un moment de cădere fantastic. Oricare dintre echipe putea câștiga acest meci, fiecare echipă a avut această șansă. Consider că momentul decisiv în meci a fost când am cerut al doilea time-out în partea a doua”.

Elena Voicu (jucătoare Măgura): “Ca de fiecare dată, în Baia Mare, avem meciuri grele. Se vede că fetele de la Minaur sunt foarte bine pregătite, că își doresc victoria. La noi a fost un moment în care a părut că am cedat, dar am mers până la capăt. Ne-am spus că până nu se termină timpul de joc nu avem de ce să cedăm. Sunt mulțumită cu acest punct, dar doar pe jumătate. Bine că nu am pierdut. Sezonul trecut am pierdut medalia la un punct, deci poate că punctul acesta ne va ajuta. Baia Mare mi se pare că este o echipă mai solidă decât sezonul trecut. Și-am păstrat mai multe jucătoare din vechiul nucleu și acest lucru se vede. Sunt un pic mai bine puse la punct decât noi, dar vom fi și noi la un nivel mai bun foarte repede”.

Oana Bondar (jucătoare Minaur): “Într-un fel e bine că a fost egal, decât o înfrângere. E un punct, dar de joc nu sunt foarte mulțumită. Pentru că avem momente foarte bune de joc, apoi de relaxăm și dăm prilejul adversarele să vină peste noi. Nu cred că Cisnădie a fost mai bună ca sezonul trecut, dar să ținem cont că le lipsesc două jucătoare care n-au avut drept de joc, alte două sunt accidentate. Noi, ca valoare, zic eu, suntem peste sezonul trecut”.

Magda Kovacs (antrenor secund Minaur): “E urât ceea ce s-a întâmplat cu noi, de la plus șase la egal. Trebuie să încercăm să remediem ceea ce n-a mers. Pe fondul ratărilor, teama de a nu greși, teama jucătoarelor nou venite, faptul că am rămas și în patru oameni, toate au contat. Echipa noastră mi se pare mai bună decât sezonul trecut, iar în meciurile de pregătire am făcut jocuri mult mai bune, cu echipa mai titrate decât echipa din Cisnădie, doar că Măgura a avut două atuuri: Panici și Ada Moldovan, care oricând pot face diferența”.