Joi seara, Sala Polivalentă “Dunărea” din Brăila a fost gazda partidei dintre Dunărea din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor MOL, a doua din retur. Minaur a început cu bine săptămâna de meciuri tari cu o victorie la Brăila, una cel puțin la fel de categorică precum a fost cea a echipei Dunărea la meciul tur, disputat în Baia Mare. Iar revanșa este cum nu se poate mai frumoasă pentru că am trecut și peste Dunărea în clasament, potrivit csminaur.ro.

După meciul de la Brăila, echipa din Baia Mare nu va reveni acasă, ci va merge direct la Lubin (oraș polonez aflat în apropiere de Wroclaw), unde va juca duminică, 13 februarie, de la ora 17.00, cu MKS Zaglebie, în EHF European League.

Doar primele 10 minute de joc au fost echilibrate, după care Minaur s-a apărat mult mai bine și a reușit să se distanțeze ușor: 3-5 (11). Gazdele au egalat și eu ținut aproape până la 9-9 (19). Apoi, tonul la cântec s-a dat doar din zona apărării noastre excelente, unde-i punem și pe cei doi portari, și timp de 10 minute nu s-a primit niciun gol. Am marcat de cinci ori, iar aici se putea și mai bine, pentru că am irosit și contraatacuri și 7m. La pauză s-a intrat cu 11-15 și cu sentimentul că nu prea are cum să ne scape victoria.

După reluare am mărit distanța, am avut și șapte plus, chiar dacă Morten Soubak a încercat cam tot ce se poate: om la om la Laslo, apărare cu intermediari avansați, 5+1, atacuri cu șapte fete. N-a ieșit mai nimic: 12-18 (33), 16-23 (41). De la jumătatea reprizei secunde, tranșeele rezistă mai greu asaltului, dar nu cât să fie cucerite. Enache prinde foarte bine în poartă, Fujita nu iartă nimic în atac, Petruș și Severin parcă sunt surori în joc. Mai scăpăm un 7m pe lângă, mai vin niște torpile de la Kurtovic, dar vasul de luptă nu ia apă, iar diferența de scor rămâne în limite rezonabile. Practic, Brăila a venit cel mai aproape la 29-31, cu 80 de secunde înainte de ultimul fluier. Mai înscriu Cioca și Laslo, iar Quintino de la gazde închide tabela. Punctele sunt însă în contul CS Minaur.

HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare: 30-33 (11-15)

Sala Polivalentă “Dunărea” din Brăila; cca 600 spectatori

Arbitri: Marian Drăghici – Victor Ionuț Drăghici (Focșani). Observator: Anamaria Stoia (București)

Aruncări de la 7m: 9-8 (transformate: 8-5; au ratat: Araujo / Cioca, Lavko, Laslo). Minute de eliminare: 6-12

Dunărea: Elena Șerban (10 intervenții), Mayssa Pessoa (a apărat un 7m), Ana Elena Caraman – Amanda Kurtovic 8 (5 din 7m), Tamires Morena Lima 6, Ana Paula Rodrigues Belo 5, Jessica Quintino 5, Larissa Araujo 5 (3 din 7m), Ștefania Epureanu 1, Nicoleta Safta, Mihaela Mihai, Mirabela Coteț, Sabine Jacobsen, Jovana Sazdovska, Andreea Sandu. Antrenor: Morten Soubak

CS Minaur: Amra Pandzic (4 intervenții), Cristina Enache (11 intervenții) – Asuka Fujita 10, Cristina Laslo 7 (3 din 7m), Jelena Lavko 4, Angela Cioca 3, Raluca Petruș 4, Alexandra Severin 3 (2 din 7m), Ana Maria Tănasie 2, Anca Polocoșer, Karoline Helena de Souza, Aleksandra Zych, Andreea Țîrle. Nu au jucat: Eva Kerekes, Maria David. Antrenori Raul Fotonea și Daniel Apostu

Etapa 15

HC Dunărea Brăila – CS Minaur Baia Mare: 30-33

CSM București – Gloria Bistrița (miercuri, 16 februarie, 18.00, TVR 1)

Dacia Mioveni – SCM Craiova (sâmbătă, 19 februarie)

CSM Slatina – HC Zalău (sâmbătă, 19 februarie)

Măgura Cisnăsdie – CSU Știința București (sâmbătă, 19 februarie)

CSM Deva – SCM Râmnicu Vâlcea (sâmbătă, 19 februarie)

SCM Gloria Buzău – Rapid București (sâmbătă, 19 februarie, 11.00, TVR 2)

Clasament

Rapid București – 39p (424-365) – 14

CSM București – 34p (414-329) – 14

SCM Rm. Vâlcea – 31p (403-365) – 14

Gloria Buzău – 28p (383-352) – 14

Măgura Cisnădie – 27p (358-332) – 13

Minaur Baia Mare – 24p (434-426) – 15

Dunărea Brăila – 22 (386-356) – 14

HC Zalău – 22p (314-317) – 14

SCM Craiova – 17p (364-374) – 14

Gloria Bistrița – 16p (355-351) – 14

Dacia Mioveni – 15p (324-350) – 14

CSM Slatina – 12p (344-376) – 14

Știința București – 3p (325-414) – 14

CSM Deva – 0p (275-396) – 14

Etapa 16. Miercuri, 23 februarie: Craiova – Deva; Bistrița – Cisnădie; Știința – Dunărea; Zalău – Mioveni; CS Minaur – CSM Slatina (19.00). Joi, 24 februarie: Vâlcea – Buzău (16.00, TVR 2); Rapid – CSM București (18.00, TVR 1).

