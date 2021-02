Doar trei meciuri am mai rămas de disputat din Grupa C a EHF European League, iar principalele favorite la calificare sunt CS Minaur și Astrahanocka Astrahan. Echipa din Rusia mai are un singur meci de jucat, pe teren propriu, cu Storhamar și nu are voie să piardă pentru a merge mai departe. Storhamar are o singură variantă, cea a victoriei (la egalitate de puncte, are avantajul meciurilor directe).

Prespunând că rusoaicele vor învinge echipa din Norvegia, CS Minaur ar mai avea nevoie de un singur egal (în două meciuri) pentru calificare, dar pentru a termina grupa pe prima poziție este obligată să obțină trei puncte (la egalitate de puncte cu Astrahanocka, echipa rusă termină prima). Dacă bate Storhamar în Rusia, atunci Minaur termină pe primul loc cu un rezultat de egalitate din cele două meciuri rămase.

Este important și cu cine vom juca în sferturile de finală, ultimul pas înainte de Final Four. Echipa clasată pe locul 1 în Grupa C va întâlni echipa de pe locul 2 din Grupa D, iar locul 2C va juca cu 1D. {i în Grupa D mai sunt de disputat trei partide. Echipa maghiară Siofok KC s-a impus în deplasarea de al Krasdonar, are 9 puncte și nu mai poate pierde poziția de lideră în grupă. Pentru al doilea loc se bat Kuban Krasnodar și HC Dunărea Brăila. Kuban are 6 puncte și mai are de jucat la Brăila. Dunărea are 3 puncte și trebuie să câștige ambele meciuri rămase pentru a se califica în sferturile de finală (deplasare la Fleury, duminică, și acasă cu Kuban, pe 20 februarie).

Etapa 1: CS Minaur Baia Mare – Storhamar: 33-29; Thuringer – Astrahanocka: 22-29

Etapa 2: Storhamar – Astrahanocka: 33-28; Thuringer – CS Minaur (20 februarie, ora 17.00, în Baia Mare)

Etapa 3: Astrahanocka – Minaur: 33-27; Thuringer – Storhamar: 41-36

Etapa 4: CS Minaur – Astrahanocka: 30-27; Storhamar – Thuringer: 32-30 (s-a jucat în Germania)

Etapa 5: Storhamar – CS Minaur: 27-40 (în Baia Mare); Astrahanocka – Thuringer: 10-0 (la “masa verde”)

Etapa 6: CS Minaur – Thuringer (21 februarie, 17.00, în Baia Mare); Astrahanocka – Storhamar (20 februarie, 15.00, la Astrahan).

Clasament: 1. Astrahanocka – 6p (127-112) – 5 jocuri; 2. CS Minaur – 6p (130-112) – 4 jocuri; 3. Storhamar – 4p (153-172) – 5 jocuri; 4. Thuringer – 2p (92-107) – 4 jocuri

Sursa: csminaur.ro