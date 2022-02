Duminică seara, în Sala sporturilor R.C.S. din Lubin s-a disputat partida dintre MKS Zaglebie Lubin și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 5-a din EHF European League. Cele două echipe au terminat la egalitate, 23-23, gazdele egalând printr-un gol marcat în ultima secundă. Acest rezultat este pozitiv pentru Minaur, care acum are nevoie să învingă Bietigheim în ultima etapă din Grupa B (dacă am fi câștigat în Polonia am fi avut nevoie de minimum un egal). Cert este că în cazul în care am fi pierdut șansele de calificare în sferturi ar fi fost aproape nule.

MKS Zaglebie Lubin – CS Minaur Baia Mare: 23-23 (12-12)

Sala sporturilor RCS din Lubin; cca 1.600 spectatori

Arbitri: Valery Butskevich și Yury Butskevich (Belarus). Delegat EHF: Peter Eles (Ungaria)

Aruncări de la 7m: 5-4 (transformate: 3-1; au ratat: Kochaniak Sala, Labuda / Lavko, Laslo, Severin). Minute de eliminare: 6-6

Grupa B

Etapa 1. Duminică, 9 ianuarie: CS Minaur – MKS Lubin: 34-32; Les Neptunes de Nantes – SG BBM Bietigheim: 25-27

Etapa 2. Sâmbătă, 15 ianuarie: Bietigheim – Minaur: 39-20; Lubin – Nantes: 26-27

Etapa 3. Sâmbătă, 22 ianuarie: Bietigheim – Lubin: 29-19; Nantes – Minaur: 34-29

Etapa 4. Duminică, 6 februarie: Minaur – Nantes: 28-26; Lubin – Bietigheim: 21-33

Etapa 5. Sâmbătă, 12 februarie: Bietigheim – Nantes: 32-29. Duminică, 13 februarie: Lubin – Minaur: 23-23

Etapa 6. Sâmbătă, 19 februarie: Minaur – Bietigheim (17.00). Duminică, 20 februarie: Nantes – Lubin (15.00).

Clasament: 1. Bietigheim – 10p (160-114); 2. Nantes – 4p (141-142); 3. CS Minaur – 5p (134-154); 4. Lubin – 1p (121-146).

Grupele EHF European League

Grupa A: 1. Sola HK (Norvegia) – 10p; 2. ES Besancon Feminin (Franța) – 6p; 3. Motherson Mosonmagyarovari KC (Ungaria) – 4p; 4. HC Lokomotiva Zagreb (Croația) – 0p – Sola a terminat pe locul 1 sigur și va juca împotriva echipei de pe locul 2 din Grupa B, adică CS Minaur sau Nantes. Besancon este și ea sigură de locul 2, după rezultatele mai bune cu echipa din Ungaria și va întâlni Bietigheim

Grupa C: 1. Herning-Ikast Handbold (Danemarca) – 10p; 2. Storhamar Handball Elite (Norvegia) – 4p; 3. CS Măgura Cisnădie (România) – 4p; 4. Handball Club Lada Togliatti (Rusia) – 2p

Grupa D: 1. Viborg HK (Danemarca) – 7p (4 meciuri); 2. SCM Râmnicu Vâlcea (România) – 7p (4 meciuri); 3. Chambray Touraine Handball (Franța) – 2p; 4. Váci NKSE (Ungaria) – 2p. echipa noastră este calificată în sferturi.

(csminaur.ro)