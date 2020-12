– Prima bucată din Liga Florilor s-a dus. Nu știm cât este de scurtă sau de lungă în acest moment, însă cum apreciezi evoluția echipei noastre?

– Poziția în clasament a echipei este una foarte bună. Desigur că visam acest lucru, dar nu speram să fim chiar pe locul doi, la diferență de două puncte de prima clasată, fără nicio înfrângere. E un sezon atipic, un sezon foarte greu pentru toată lumea, pentru că e destul de ciudat să joci în condițiile astea. Te pregătești cu o echipă, faci testele, mergi cu altă echipă. Ba chiar nu poți fi alături de echipă, cum a fost cazul meu și a altor antrenori. E dificil, dar trebuie să ne adaptăm. Pentru noi, ce s-a întâmplat până acum, din punctul de vedere al jocului a fost extraordinar de bine, mai puțin din punctul de vedere al acciddentărilor. Pentru că avem trei jucătoare accidentate: două pe care nu ne vom putea baza în acest sezon, Massing și Rysankova. A mai apărut o accidentare la Cioca, dar din fericire nu este la brațul de aruncare și cred că recuperarea va fi mai rapidă. Suferim și avem nevoie de jucătoare, pentru că toate trei sunt jucătoare de 9m și nu prea avem soluții.

– Toate adversarele sunt puternice în grupa EHF European League. Practic, va fi prima competiție pentru Minaur în anul ce vine, cu un prim meci acasă, cu Storhamar, pe 9 ianuarie.

– E foarte greu și din punctul de vedere al echipelor, pentru că sunt trei grupări bune și foarte bune. Storhamar este pe primul loc cu 10 victorii din 10 meciuri, se bate la titlu. Astrahanocka este o echipă care a bătut pe ȚSKA și este pe locul 2 în Rusia după Rostov, cu nouă victorii și o singură înfrângere (chiar la Rostov – n.a.), iar de Thuringer nu mai are rost să povestim. Ele au vreo 10 ani de când joacă în cupele europene, marea majoritate în Champions League, plus un antrenor român care ne cunoaște. Sunt meciuri grele, cu deplasări foarte lungi, pentru că vom juca în Norvegia, Rusia și Germania, dar asta ne-am dorit sezonul trecut, pentru asta am muncit și am făcut achizițiile de jucătoare, pentru a putea juca în două competiții. Să sperăm că pe 9 ianuarie vom fi sănătoși, să putem juca într-o formulă cât mai bună și mai compactă.

– Conducerea spune că are ca obiectiv calificarea în Final Four. Poate fi o dorință sau e chiar un obiectiv?

– Eu mi-aș dori să câștig EHF European League, dar e dificil să povestim acum despre acest lucru, pentu că sunt o mulțime de factori care pot influența rezultatele. Vom încerca să ne adaptăm, pentru că și campionatul românesc este unul unic ca desfășurare în Europa, doar noi jucăm în sistem cu turnee. Noi avem trei jocuri dificile în Europa, apoi urmează trei jocuri în trei zile în campionat, apoi iar trei jocuri în Europa. Și nici în Liga Florilor nu avem meciuri ușoare, pentru că vom juca și cu CSM București, și cu Cisnădie. Jocurile din cupă ne prind bine și pentru pregătirea campionatului, însă ne dorim să trecem mai departe. Și lotul e destul de restrâns la linia de 9m, iar meciurile sunt dificile, cu echipe care au multe jucătoare la echipele naționale. Numai Storhamar are șase jucătoare la națională, cinci la Norvegia și una la naționala Suediei.

– Ne mai întreabă lumea de Karoline de Souza. Ce se întâmplă, mai vine sau nu?

– De venit vine. Ea își dorește, noi ne dorim. Problema este însă cu actele. Am înțeles că a apărut o mică neconcordanță în Brazilia, acum așteptăm, pentru că birocrație este peste tot. Sperăm să o rezolvăm cât mai repede. Ea este o jucătoare bună, preponderent pe faza de apărare, are talie și avem nevoie acolo s-o înlocuiască pe Massing, pentru că așa am putea folosi cu ea și un alt sistem defensiv.

– Astăzi începe turneul final european. Șapte fete de la Minaur vor fi la turneul final, patru urmând să joace pentru România. Cum vezi totul?

– Eu sunt foarte fericit că avem la lotul României patru din patru fete, ca niciodată. Toate cele care au plecat în pregătiri au fost păstrate și au mari șanse să joace. Mai ales Sonia Seraficeanu, care va fi titulară 60 din 60 de minute, deși va fi extrem de greu pentru ea, pentru că nu a jucat niciun meci în acest sezon. Eu îmi doresc să ajungem să joace în fazele înalte, apoi ne dorim ca toate să revină sănătoase acasă. Pentru Baia Mare, pentru Minaur, e clar că vorbim de o performanță, cu șapte fete la Europene. Și trebuie să ținem cont că mai sunt două jucătoare, Araujo și Fujita care ar putea merge la națională, plus Massing, care e accidentată. De asemenea, Jovana Kovacevic, care nu înțeleg de ce nu a fost convocată, pentru că a demonstrat în campionatul nostru că a fost cel mai formă inter stânga. Avem o echipă cu jucătoare foarte competitive și ne dorim ca toate să fie sănătoase. Trebuie să avem și un pic de noroc. Pentru fetele de la noi îmi doresc să vină acasă cu o medalie, pentru că asta ne va ajuta și pe noi ca echipă și handbalul feminin românesc. Avem nevoie acum de rezultate pentru a ține capul sus.

csminaur.ro