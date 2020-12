Alegerile pentru viitorul Parlament vor avea loc la finalul acestei săptămâni. Timp de aproape o lună, numeroși aspiranți la un mandat de deputat sau senator, unii cu experiență, alții fără, au încercat să convingă electoratul maramureșean că sunt cei mai buni.

Jurnaliștii eMaramures a transmis un set de întrebări tuturor candidaților reprezentanți ai partidelor politice, dar numai câțiva au avut decența să răspundă.

Dumneavoastră aveți libertatea să alegeți, dar dacă la câteva întrebări ale unei publicații nu au răspuns, ce vor face atunci după ce le veți acorda votul.

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Florin Barbur: Am decis să candidez pentru că îmi doresc să pot transpune la nivel legislativ măsuri care să îmbunătățească viața românilor. De multe ori, problemele cu care ne confruntăm își au sursa în legi prost gândite. Pentru a avea o educație de calitate sau un sistem de sănătate eficient este nevoie ca legile care reglementează aceste domenii să pornească de la realitățile concrete cu care ne confruntăm și de la o viziune clară a modului în care ne dorim să funcționeze lucrurile. Am decis să candidez și pentru că m-am săturat să văd un Parlament ineficient, în care majoritatea senatorilor și deputaților par preocupați de cu totul altceva decât de a gândi, elabora, propune, dezbate cu argumente logice și adopta legi în beneficiul cetățenilor.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Florin Barbur: Sunt un om onest, cinstit și bine pregătit în domeniul meu de activitate. Am experiența și maturitatea necesare pentru a înțelege atât complexitatea problemelor cu care se confruntă societatea precum și sursele acestora. Am capacitatea și pregătirea necesare pentru a promova schimbările legislative de care este nevoie pentru a crea cadrul în care românii să poată avea o viață de calitate, bazată pe muncă cinsitită și valorizarea potențialului pe care îl au.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Florin Barbur: Lucrez ca profesor consilier școlar în cadrul sistemului de învățământ de peste 8 ani. În această perioadă am avut oportunitatea de a consilia psihologic și pedagogic sute de elevi, părinți și cadre didactice. Acest lucru m-a ajutat să cunosc problemele cu care se confruntă fiecare și să înțeleg în profunzime neajunsurile sistemului de învățământ. O bună parte din problemele societății își au originea în școală. Este nevoie de schimbări majore în sistemul de învățământ. În anul 2018 m-am implicat în activitățile și proiectele civice ale Platformei România 100, iar ulterior în proiectul politic PLUS, inițiat de către Dacian Cioloș. Din iulie 2019 sunt președintele filialei județene PLUS Maramureș. Suntem un partid nou, în care s-au implicat oameni sătui de incompetență, corupție și hoție, oameni care doresc să contribuie la schimbarea în bine a societății. Proiectul nostru este deschis tuturor cetățenilor care s-au săturat de vechea clasă politică și care vor să se pună în mod onest în slujba binelui comun.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Florin Barbur: Promisiunea mea este că voi munci și voi lupta cu determinare, în mod onest, pentru a elabora și promova legi care să vizeze bunăstarea românilor, care să ne faciliteze tuturor o viață de calitate. M-am implicat în politică pentru că sunt prea multe lucruri în jurul nostru care mă dor, care ne afectează viața în mod negativ. Corupția și incompetența ucid, la propriu. Nu am cum să uit asta. Voi onora această promisiune în proporție de 100%.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Florin Barbur: Din nefericire dezbinarea între diferite categorii sociale a fost cultivată de o parte a clasei politice, care s-a folosit de asta pentru a-și urmări interesele. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice pentru că a fost cultivată adversitatea, au fost alimentate fricile oamenilor, politicienii s-au folosit de nevoile oamenilor pentru a-i manipula și întărâta. Proiectul politic PLUS s-a construit în jurul ideii de ”împreună”. Doar împreună putem construi o lume mai bună, o societate în care să ne fie tuturor bine. Onestitatea și autenticitatea sunt ingrediente necesare pentru a reconstrui încrederea unii în ceilalți și încrederea cetățenilor în instituții. Una din provocările pe care trebuie să le depășim ca societate este să invățăm să lucrăm împreună pentru binele comun. Fiecare dintre noi avem lucruri valoroase, cu care putem contribui la binele comun.

Voi încuraja dezvoltarea empatiei, a înțelegerii și colaborării. Taberele și găștile trebuie înlocuite cu echipe, în care fiecare să poată contribui și să fie pus în valoare.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Florin Barbur: Cred că epoca dictaturilor de orice fel a trecut. Pentru a avea o democrație funcțională diversitatea ideilor, exprimarea lor și dezbaterea reală sunt absolut necesare. Din acest punct de vedere societatea românească nu stă foarte bine. De prea multe ori diversitatea de idei este văzută ca o amenințare, nu ca o resursă. De prea multe ori ne cramponăm în ideile și credințele proprii, convinși fiind că doar noi avem dreptate. Avem nevoie să învățăm să îl ascultăm cu adevărat pe celălalt, nu doar pentru a-i da o replică, ci pentru a-l înțelege și a ține cont de el. Dacă observăm activitatea Parlamentului vom vedea că dezbaterea reală lipsește de cele mai multe ori. Votul pe diferite proiecte legislative se exprimă la ordinul șefului de partid, nu pe baza analizei și conștiinței proprii. Această realitate se regăsește din păcate și la nivelul consiliilor locale sau județene. Lipsește dezbaterea reală, pe argumente și idei, pornind de la valori și principii, iar rezultatul îl resimțim cu toții după 30 de ani de democrație. Insituțiile cu rol deliberativ nu își îndeplinesc menirea, iar asta face să nu avem soluții eficiente la problemele cu care ne confuntăm. Alianța USR PLUS suține un mod de a face politică bazat pe dezbaterea de argumente și idei, nu pe atacuri la persoană și invective, cum prea des vedem la vechea clasă politică.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Florin Barbur: Una din prioritățile mele în Parlament va fi educația. Este esențial ca toți copiii să aibă acces la educație de calitate. Depolitizarea sistemului de invățământ, sprijinul acordat cadrelor didactice, programele ”Școală după școală”, asigurarea unei mese calde la școală vor avea un rol important în creșterea calității procesului educativ și în reducerea abandonului școlar. O altă prioritate este asigurarea accesului la servicii de consiliere, suport psihologic și psihoterapie. Decontarea serviciilor psihologice de către CNSAS este o măsură necesară, pentru că sănătatea mintală este la fel de importantă ca cea fizică. Pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă avem nevoie și de sănătate fizică, și de sănătate sufletească. Reformarea sistemului de asistență socială este cea de-a treia prioritate a mea ca parlamentar. Serviciile sociale care înseamnă doar alocarea unor bani către beneficiari și-au dovedit ineficiența. Măsurile sociale trebuie să fie personalizate, adaptate nevoilor reale ale persoanelor aflate în dificultate. Protecția mediului este o altă preocupare a mea. Nu putem fi sănătoși dacă trăim într-un mediu poluat, dacă aerul și apa nu sunt curate, dacă distrugem natura în neștire. Defrișările masive trebuie oprite imediat și suprafața împădurită trebuie crescută. Pe lângă asta, nu este acceptabil ca natura să fie plină de gunoaie. Colectarea selectivă și reciclarea eficientă a deșeurilor sunt măsuri care trebuie implementate în cel mai scurt timp posibil.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Florin Barbur: Depinde la ce direcție ne referim. Dacă prin direcție înțelegem modul de acțiune al vechii clase politicie din ultimii 30 de ani, atunci nu, nu mergem într-o direcție bună. Dacă prin direcție înțelegem ”trezirea” civică din ultimii ani, atunci vedem că există speranță. Dezvoltarea societății civile și implicarea în politică a oamenilor de bună credință din societatea civilă reprezintă începutul construcției unei noi clase politice. Dacă vom reuși să reducem semnificativ hoția și corupția, să dăm posibilitatea oamenilor competenți să își pună abilitățile în slujba binelui comun, atunci vom pune societatea pe o direcție bună. Direcția europeană pe care România s-a angajat după 1990 este o direcție bună. Dincolo de creșterea economică, ea înseamnă asimilarea la nivel de comportamente a unor valori precum munca cinstită, meritocrația, seriozitatea, libertatea, responsabilitatea, respectarea drepturilor fiecărui om, incluziunea socială etc.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Florin Barbur: Din nefericire o bună parte a oamenilor trăiesc încă în sărăcie, iar pandemia afectează semnificativ și sectorul economic. Combaterea sărăciei este una din prioritățile noastre. Guvernarea trebuie să asigure condițiile pentru o dezvoltare sustenabilă. Pentru ca cetățenii să aibă venituri care să le asigure o viață de calitate, dezvoltarea sectorului economic este vitală. Veniturile cetățenilor pot crește doar dacă există un mediu economic dinamic, care să genereze locuri de muncă bine plătite. Din acest punct de vedere Maramureșul are mult de suferit, având în vedere investițiile reduse. Pe lângă asta, în acest moment impozitarea pe muncă este foarte ridicată. Dintr-un salariu, statul ia aproximativ tot atât cât încasează și salariatul care muncește. În prezent, 43% din salariu se duce la stat și 57% la salariat. Oricine muncește legal în România, indiferent de salariu pe care îl are, plătește CAS 25% și CASS 10%, după care impozit pe venit 10%, iar, pe lângă acestea, angajatorul mai are de plătit faimoasa contribuție pe care a adăugat-o guvernul de 2,25% din tot salariul brut. Această politică fiscală scumpește în mod artificial munca. Mai grav, nu permite creșterea salariilor pentru a atrage înapoi forța de muncă tânără care a părăsit România. De aceea, ne vom concentra asupra reducerii poverii fiscale asupra muncii, precum și pe stimularea investițiilor și accesarea fondurilor europene.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Florin Barbur: Nu aș spune că este ușor să fii angajat la stat, indiferent de postul ocupat, dacă ești conștiincios și preocupat să muncești cinstit, să îți faci treaba cât mai bine. Aș evita această separare între angajatul la stat și mediul privat. Dincolo de asta, într-adevăr, sectorul privat are cel mai mult de suferit în această perioadă grea a pandemiei. Multe întreprinderi mici și mijlocii se luptă să supraviețuiască, iar unele și-au închis/suspendat activitatea. În România este evidentă lipsa de direcție în ceea ce privește modelul economic de dezvoltare. Statul intervine haotic și discreționar, creând panică și instabilitate, descurajând investițiile și antreprenorii. Programul USR PLUS propune un model economic bazat pe antreprenoriat, concurență corectă, inovare și investiții din fonduri europene. O cultură antreprenorială autentică și performantă creează nu doar resurse și rezultate, ci dezvoltă oameni activi, autonomi, care știu importanța cooperării, stimulează responsabilitatea și curajul. Întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de sprijin financiar eficient din partea statului, pentru a depăși cu bine această perioadă de criză. De asemenea, accesarea fondurilor europene dedicate acestui sector este esențială. Pe lângă acestea, debirocratizarea este un obiectiv important. Pentru a avea un antreprenoriat fără birocrație susțin măsuri precum: - posibilitatea de a înființa o firmă în întregime online; - simplificarea procedurilor de înființare/desființare a firmelor; - eliminarea piedicilor care îngreunează inițiativa privată; - declarații fiscale făcute în întregime online; - fără dosare și cozi la ghișee, toate aprobările și avizele să poată fi solicitate și obținute electronic.