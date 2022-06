Ianis Hagi (23 de ani), mijlocașul lui Rangers și al naționalei României, a oferit niște declarații surprinzătoare, în contextul rezultatelor dezastruoase ale echipei lui Edi Iordănescu.

Hagi, care a lipsit la cele 4 meciuri din Liga Națiunilor din cauza unei accidentări grave suferite în ianuarie, dă exemplu naționalei U21 care a jucat semifinale la Euro 2019 și consideră că echipa de seniori va scoate lumea în stradă în viitor.

De ce nu s-a uitat Răzvan Lucescu la ultimele meciuri ale echipei naționale: „Nu mă pasionează. Am avut altceva mai bun de făcut”

ROMÂNIA – MUNTENEGRU 0-3

Ianis Hagi: „Naționala va scoate lumea în stradă”

„Noi am demonstrat-o la tineret, am scos lumea în stradă. Nu am niciun dubiu, vom face asta și la echipa mare. Visez la aceste calificări”, a spus Ianis Hagi, potrivit as.ro.

„Nu mi-a greu să port acest nume. M-am obișnuit, am acceptat numele, sunt mândru de el. Poate fi foarte greu, dar dacă îl folosești ca motivație sau ambiție te va ajuta foarte mult. E lucrul care mă trezește zi de zi dimineața și mă face să muncesc din ce în ce mai mult” – mai spune tricolorul.