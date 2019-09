Eugen Teodorovici: ”Implicarea în acest proiect aduce în România expertiza OECD și UNDP privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”

Vizita de lucru a delegației guvernamentale românești, conduse de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, a marcat astăzi la New York un nou eveniment important: organizarea de către Guvernul României, împreună cu Guvernul Columbiei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), a evenimentului de lansare a Centrului Global pentru Guvernanța Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Global Hub on the Governance for the SDGs). Guvernul României a fost reprezentat la eveniment de către ministrul finanțelor publice, dl Eugen Teodorovici și de către ministrul sănătății, dna Sorina Pintea Au mai participat și dl Ivan Duque Marquez, președintele Columbiei, dl Angel Gurria, secretar general al OECD, dl Achim Steiner, administrator al UNDP, dna Evelyn Wever-Croes, prim-ministrul Arubei, prim-ministrul Ugandei și alți reprezentanți de înalt nivel.

”Inițiativa OECD-UNDP, la care s-a alăturat și România, este extrem de importantă pentru implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și pentru consolidarea progresului făcut deja de noi. Centrul Global va asigura o platformă de colaborare între experții naționali în dezvoltare durabilă și cei ai OECD și UNDP. Prin Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, s-au pus deja bazele unei rețele formate din câteva mii de experți în acest domeniu pentru impulsionarea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, a declarat în intervenția sa ministrul Eugen Teodorovici.

Centrul Global va facilita și sprijinul țintit al OECD și UNDP pe anumite zone de guvernanță ale statelor active în acest domeniu, de exemplu în privința achizițiilor publice, a politicilor de integritate, a monitorizării și evaluării sau a bugetării bazate pe rezultate.

”Implicarea activă a României în acest proiect creează premisele obținerii de asistență tehnică și expertiză de la cel mai înalt nivel calitativ, cum este cel al OECD și UNDP, pentru îmbunătățirea guvernanței în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. România dorește să rămână în avangarda discuțiilor despre implementarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, după ce am reușit în doar 1 an de funcționare a Departamentului de Dezvoltare Durabilă să revizuim Strategia Națională pentru Dezvoltarea Sustenabilă a României, lucrând acum la Planul de Acțiune pentru implementarea Agendei 2030, dar și în contextul în care am gestionat acest subiect extrem de important la nivel european, pe perioada Președinției române a Consiliului UE”, a mai declarat ministrul român.