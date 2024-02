Sâmbătă, 16 martie va avea loc turneul internațional de handbal masculin old boys Golden Boys Merasport Cup, ajuns la cea de-a doua ediție. Sala de sport a Școlii Gimnaziale ”Vasile Alecsandri”, Baia Mare este gazda așteptatului eveniment, care va debuta la ora 9:00.

Echipele participante ale handbalului old boys, includ nume precum C.S. Inoan Arad, C.S. Avântul Periam, Can-Dela Baia Mare, GB Merasport 1 Baia Mare, GB Merasport 2 Baia Mare, și Dzik Warszawa-Handball team (Polonia).

Intrarea este liberă pentru toți cei care doresc să se alăture și să trăiască atmosfera acestui turneu de excepție.

Organizatorii vă invită să luați parte la acest eveniment sportiv, care cu siguranță va oferi o experiență plăcută și captivantă! ”Sperăm să ne fiți alături în număr cât mai mare!” ”Vă așteptăm!”

”Baia Mare trăiește prin sport, Handbalul fiind ambasador de marcă al orașului nostru! Ne bucurăm că am ajuns, la ediția a II-a a cupei noastre!

Carina Dunca