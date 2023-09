Ne gandim la copii in suferinte financiare!

In luna August 2023 in cadrul activității 1.1 din Proiectul Promovarea Antreprenoriatului in zona SDL/ Zum a avut loc un seminar de informare privind serviciile acordate in cadrul acestui proiect.

Participanții au fost receptivi la informațiile furnizate de către experți, manifestându-și interesul in special pentru serviciile socio-medicale și cele vizând medierea pe piața muncii.

La finalul întâlnirii au fost distribuite ghiozdane echipate pentru copiii școlari din zona urbana mărginașe a Municipiului Baia Mare.