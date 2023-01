Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu au fost într-o relație, departe de ochii curioșilor. Între cei doi a fost o iubire sinceră și a avut loc cu mai mulți ani în urmă.

Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu se numără printre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, dar cu toate astea, nu mulți sunt cei care știu că cei au trăit o frumoasă poveste de dragoste, pe vremea când erau tineri.

Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda au recunoscut că au trăit o poveste sinceră și frumoasă de dragoste și au fost pe punctul de a se căsători. În cadrul unui interviu, artistul a vorbit despre idila pe care a avut-o pe Elena Merișoreanu, dar și cum s-au cunoscut.

„Îmi plăcea mult de tot de ea, era femeia perfectă, din toate punctele de vedere, avea un păr superb, era ardeleancă, mă cucerise. Eu eram pe atunci student la Cluj, la Conservator, eram colegi la Rapsodia Română, ce amintiri frumoase avem din turneele din țară! A fost însă o iubire curată. Nu mi-am permis să îi cer ceva. Pe atunci, nu îndrăzneai să îi ceri ceva unei femei, înainte de nuntă.

Eram copil crescut la țară, cum era să afle mama că mi-am făcut alte plăceri, înainte de nuntă? Am avut cu Elena doar o prietenie curată, o dragoste curată.Am fost și la un pas de nuntă, adică eram pe punctul de a ne hotărî dacă ne luăm”, a declarat Gheorghe Turda pentru Playtech.

Elena Merișoreanu confirmă dragostea lor secretă

Elena Merșioreanu a confirmat și ea faptul că între ea și artist a fost o relație mai apropiată și are doar cuvinte de laudă, atunci când vine vorba despre el.

„Eram prieteni, da, am fost la un pas să ne și căsătorim, am fost colegă cu el, la Rapsodia Română. E un coleg extraordinar, am rămas în relații bune”, a spus Elena Merișoreanu.

Gheorghe Turda a spus că a devenit prieten cu soțul artistei, deoarece au fost colegi la Ministerul de Interne.

„Cu soțul ei am devenit însă prieteni, am fost colegi la Ministerul de Interne”, a mai spus Gheorghe Turda.