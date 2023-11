Generația de Aur a fotbalului românesc a programat un meci de retragere la data de 18 mai 2024, de la ora 20:30. Fotbaliștii din această generație fantastică vor întâlni o selecționată a lumii din care vor face parte nume legendare precum Jose Mourinho, Hristo Stoichkov, Rivaldo și Luís Figo.

Partida va avea loc pe Arena Națională, iar foștii mari fotbaliști au anunțat că așteaptă 50 de mii de oameni pentru a-și lua rămas bun de la ei. Gică Hagi și Gică Popescu și-au anunțat și ei prezența la meciul de retragere. Nici nu se putea altfel, din moment ce ei sunt liderii Generației de Aur.

„Mereu am spus că noi, cei care am fost la națională din 1994 până în 2000, merităm un meci de retragere. Din păcate, nu putem face meciuri individuale, așa că vom face un meci de retragere al Generației de Aur. E normal să marcăm ieșirea din arenă cu un eveniment special. Așteptăm cât mai mulți oameni în tribună pentru a ne aminti de momentele extraordinare pe care le-am avut.

Am vorbit cu colegii mei să invităm câte un jucător alături de care am jucat. Vrem ca echipa adversă să fie condusă de Mourinho, să vină Stoichkov, Rivaldo, Figo, printre invitați. Am ales să anunțăm evenimentul cu 7 luni înainte ca să avem timp să ne pregătim, să onorăm tricoul echipei naționale. E greu să știm că nu vom mai juca niciodată împreună. Merităm acest spectacol, fiecare dintre noi, la 30 de ani de la CM 1994″, a spus Gică Popescu pentru Digi Sport.

Generația de Aur se retrage la 30 de ani de la World Cup 1994

Meciul de retragere va avea loc la 30 de ani de la Cupa Mondială din 1994, considerată momentul de apogeu al echipei naționale a României. Atunci, echipa noastră a ajuns până în sferturile de finală și a fost la câteva minute distanță de o prezență istorică în semifinale.

România a făcut parte din Grupa A, alături de Elveția, țara gazdă SUA și Columbia. A debutat în partida cu Columbia și a câștigat cu 3-1 pe Rose Bowl din Pasadena. Peste 90 de mii de oameni au asistat la spectacolul făcut în teren de Gică Hagi și de Florin Răducioiu, ultimul fiind autor a două goluri. Apoi a urmat eșecul usturător cu Elveția, scor 1-4, însă în partida cu SUA am câștigat cu 1-0 după un gol marcat de Dan Petrescu.

În fazele eliminatorii, în optimi am întâlnit Argentina, una dintre favoritele la câștigarea trofeului. Am câștigat cu 3-2, după un meci magic făcut de Ilie Dumitrescu și Gică Hagi, iar în sferturile de finală am pierdut dramatic cu Suedia. Am intrat în prelungiri, unde am preluat conducerea, dar Florin Prunea a ieșit greșit în minutul 115 și astfel suedezii ne-au învins la loviturile de pedeapsă.

Generația de Aur se va reuni în 2024 pentru a-și organiza meciul de retragere, în condițiile în care nicio altă generație nu s-a mai ridicat la nivelul ei în ultimele decenii. Acum o performanță este considerată și o calificare la un Campionat European, iar următorul obiectiv al naționalei ar fi prezența la EURO 2024.

Suntem pe primul loc în Grupa I, cu două etape rămase de disputat, iar cotele afișate pe site-urile de pariuri sportive fotbal ne îndreptățesc să credem că vom fi prezenți la EURO 2024. Întrebarea care se pune este dacă vom confirma așteptările, în condițiile în care în noiembrie ne vom lupta cu favorita numărul 3, Israel, și principala favorită, Elveția.

Lotul României de la Cupa Mondială din 1994:

Portari: Bogdan Stelea, Florin Prunea și Ștefan Preda;

Fundași: Dan Petrescu, Daniel Prodan, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali, Gică Popescu, Tibor Selymes și Corneliu Papură;

Mijlocași: Gheorghe Hagi, Ionuț Lupescu, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă, Basarab Panduru, Ovidiu Stângă și Iulian Chiriță;

Atacanți: Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan și Marian Ivan.

De la sfertul de finală din 1994, România a mai fost prezentă o singură dată la Cupa Mondială, în 1998. Atunci a trecut de faza grupelor, având în componență mulți jucători din Generația de Aur. A fost eliminată însă în primul meci eliminatoriu, de Croația, după un eșec cu 1-0. De atunci, naționala României a ratat toate calificările la Cupa Mondială.