Primarul municipiului Baia Mare, Dancus Ioan Doru, a anunțat demararea demolărilor așezămintelor ilegale din oraș, începând cu strada Pirită.

,,Așezămintele ilegale din Baia Mare trebuie să dispară. Avem programe în derulare, muncim constant pentru a-i integra în societate pe locuitorii de aici, dar nici nu putem să acceptăm astfel de focare de mizerie la nesfârșit. Unii dintre ei desfășoară chiar activități comerciale, cresc porci și cai pentru vânzare, iar mai apoi noi îi găsim la plimbare pe bulevarde. Un domn de aici avea chiar vreo 40 de porci la ultima vizită. Alți locuitori temporari ai acestor așezăminte sunt veniți aici din alte județe pentru a cerși, a fura sau a comite fel și fel de alte infracțiuni și contravenții. Lucrurile acestea sunt inacceptabile și trebuie oprite!

În ultimele luni am parcurs toți pașii procedurali, am dat somații, iar în această dimineață am dat startul demolărilor pe Pirită. La acțiune au participat 79 de efective de polițiști, jandarmi și colegi din toate birourile poliției locale, dar și angajații Direcției de Asistență Socială. Ne-am asigurat că vom acționa cu determinare, însă fără a comite abuzuri. Dacă nu intervenim cu celeritate și cu fermitate, nu vom putea niciodată să eradicăm aceste așezăminte.