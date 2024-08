„Primăria Municipiului Baia Mare a obținut o nouă finanțare din fonduri europene: pentru reabilitarea Casei Pocol, monument istoric. Proiectul a obținut 73 de puncte și a fost deja demarată procedura de achiziție. Valoarea totală a investiției este de 21.615.331,58 lei, din care finanțarea europeană acoperă o sumă substanțială de 16.823.318,95 lei. Durata contractului pentru reabilitarea Casei Pocol este de 20 de luni, din care două luni sunt alocate pentru proiectare, iar 18 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor.” – se arată în informarea Primăriei Municipiului Baia Mare.

Însă, lucrurile stau puțin diferit și sunt explicate în detaliu de consilierul local Gavra Bogdănel Viorel.

„În aceste zile, conducerea executivă a primăriei a anunțat faptul că s-a obținut finanțarea necesară reabilitării Casei Pocol. Este de apreciat că s-a reușit acest lucru chiar dacă punctajul a fost extrem de riscant, limita minimă era 70 puncte.

Îmi aduc aminte că în urma cu un an, s-a venit în Consiliul Local cu aprobarea indicatorilor tehnico-exonomici. Am „îndrăznit” atunci s-a întreb la ce fază se aprobă indicatorii și am aflat că la etapa de Studiu de Fezabilitate. Știind faptul că trebuie proiecte mature ca să se obțină garantat finanțarea am solicitat să se facă demersurile în acest sens. Top managementul primăriei de atunci, parțial și de azi, mi-au spus că au deja proiectul făcând chiar filmulețe pe tik-tok in care fluturau un dosar în care era DTAC și indicând faptul că eu sunt într-o eroare.

Iată că azi, primarul ales al municipiului Baia Mare, afirmă că termenul de realizare este de 20 luni din care 2 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Îi mulțumesc că și după 1 an de zile este bine să se recunoască adevărul (la data depunerii aveam doar SF și nu PT) și ii urez succes că în maxim 2 ani acest edificiu să reintre în circuitul patrimonial local.

Felicitări colegilor de la Direcția de proiecte, care din datele mele au depus acest proiect în prima zi de deschidere a apelului, pentru a maximiza șansele de reușită știind faptul că pragul minim era de 70 puncte. Baia Mare are un viitor!” – se arată în postarea acestuia de pe o rețea de socializare.